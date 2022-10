Fondotinta luminoso: i prodotti da avere ora per ottenere un incarnato super glowy

Una peculiarità ricorrente nelle più attuali tendenze make-up, comprese quelle dell’autunno/inverno, è sicuramente da ricercare nell’incarnato glowy, sottolineato da un trucco viso quanto più sottile ed impalpabile possibile. Non si tende più a mirare al classico aspetto estremamente artefatto, a ricalcare l’effetto porcellana: piuttosto risulta preferibile valorizzarne la naturale luminosità, enfatizzandola mediante appositi prodotti. Il primo tra questi? Senza dubbio un buon fondotinta luminoso, che possa catturare la luce ed “intrappolarla” sul volto.

KIKO MILANO: Blue Me Energizing Effect Foundation

Foto Pinterest | KIKO MILANO

Sei alla ricerca di un fondotinta fluido, sì luminoso ma anche a lunga tenuta? L’ Energizing Effect Foundation della recente collezione Kiko Blue Me promette proprio questo: dalla formula vegana, esso regala al viso un colorito uniforme per un aspetto radioso e levigato dell’incarnato, Mentre la texture si fonde perfettamente alla pelle, garantendo una coprenza media ma modulabile con facilità, il pratico dosatore consente di erogare la quantità ottimale di prodotto, senza sprechi. Ideale come fondotinta per pelle secca!

The Ordinary: Serum Foundation

Foto Instagram @theordinary

Impossibile non citare loro, i Serum Foundation di The Ordinary, se si parla di fondotinta coprenti ma luminosi: la copertura risulta nonostante tutto totale sulla pelle, stratificabile a seconda di ogni esigenza ed a scapito di una texture leggera ed impalpabile, proprio come il nome stesso suggerisce. Ciò permette al prodotto di non insinuarsi tra le rughe sottili, adattandolo inoltre ad ogni tipologia di pelle esistente.

Armani Beauty: Luminous Silk

Foto Instagram @armanibeauty

Leggero, modulabile ed a coprenza media, il notissimo Luminous Silk di Armani Beauty regala un finish luminoso alla pelle sublimandone la bellezza naturale. Esso è privo di oli e formulato a bassa densità: ciò lo colloca tra i più amati fondotinta per pelle grassa del genere, offrendo inoltre una coprenza modulabile da leggerissima a media. In poche parole? Corregge, uniforma e perfeziona l’incarnato