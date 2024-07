I 3 segni più fortunati nel fine settimana

Quali sono i segni più fortunati nel fine settimana? Secondo l’Oroscopo sono proprio loro tre i segni zodiacali che andranno incontro ad una serie di eventi all’insegna della fortuna.

Se appartiene anche solo ad uno di questi segni, sappi che la dea bendata ha già iniziato a bussare alla tua porta, solo che ancora non te ne sei accorta del tutto. Questo sarà un weekend che darà una svolta alla tua estate, non temere perché la fortuna ti seguirà ancora per molto!

I 3 segni più fortunati del weekend

I tre segni più fortunati del fine settimana sono molto diversi tra loro, c’è chi ama stare al centro dell’attenzione e creare situazioni di fuoco, e chi invece preferisce rimanere pacifico ed evitare gli scontri.

Ecco quali sono i segni che potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo in tantissimi ambiti, dal lavoro all’amore!

Leone

Uno dei segni più fortunati nel fine settimana è proprio il Leone, segno zodiacale protagonista del mese di agosto. Un segno dalle grandi ambizioni con fare talvolta vanitoso ed esigente, ama stare al centro dell’attenzione ed essere circondato dalle persone a cui vuole bene e anche quelle che ha appena conosciuto.

Insomma, un leone non passerà mai inosservato, e se la fortuna gira dalla sua parte non potrà che esserne felice!

Gemelli

Marte è finalmente arrivato nel segno zodiacale del Gemelli, il che significa andare incontro ad una serie di eventi fortunati che miglioreranno di gran lunga le tue giornate del fine settimana.

Sempre più deciso, sarà per te un fine settimana fortunato in cui potrai finalmente ritrovare l’energia che fino a poco tempo fa sembrava aver abbandonato completamente il tuo corpo.

Bilancia

Sempre più determinata e pronta ad affrontare le sfide che si presentano durante la giornata, la bilancia è uno dei segni più fortunati del fine settimana (e dei giorni precedenti).

La tua sensibilità potrebbe essere stata messa a dura prova nell’ultimo periodo, ma questo weekend sarà per te un modo per far sentire la tua voce e soprattutto per tirare fuori quel tuo lato pronto a far giustizia. Nonostante tu sia ritenuto un segno pacificatore, questo fine settimana ti sentirai molto più grintosa grazie alla fortuna che girerà dalla tua parte!