Fondotinta per pelle grassa? Quelli che ancora non hai provato e che amerai

Fronteggiare le caratteristiche proprie della pelle grassa e poter sfoggiare un incarnato tanto opaco quanto perfezionato non è poi una prospettiva così utopica… quando ci si serve dei prodotti adeguati. Posto che la realizzazione di una base impeccabile risulti ben più semplice con l’opportuna skincare routine alle spalle, non sarà affatto complicato tenere a bada l’odiato sebo in eccesso una volta trovato il giusto fondotinta pelle grassa! Un aiutino?

Lancòme: Teint Idole Ultra Wear

Foto Instagram @lancomeofficial

Fiore all’occhiello di Lancòme, il fondotinta in formula liquida Teint Idole Ultra Wear promette di rendere l’incarnato perfettamente opaco scongiurando l’antiestetico effetto lucido a lungo: la copertura figura elevata senza che vi sia la necessità di eventuali ritocchi, insomma una vera garanzia.

La finitura opaca e vellutata maschera totalmente rossori e pori dilatati, rendendolo uno dei candidati ideali da prendere seriamente in considerazione quando si cerca un fondotinta coprente, che sia sopra ogni cosa performante.

Estée Lauder: Double Wear Foundation

Foto Instagram @esteelauder

Non di certo una novità, ma una lieta riconferma: il Double Wear di Estée Lauder è uno dei fondotinta matte più amati in assoluto, a lunga tenuta nonostante garantisca sul volto un aspetto quanto più fresco e naturale possibile. La formula è no-transfer, eppure sulla pelle si percepisce piacevolmente leggero.

Privo di olii, di profumo e perfetto per chi soffre di acne, non costituisce magari la scelta ideale in termini di fondotinta per pelli secche ma è disponibile sul mercato in un’ampia gamma di tonalità, adattabili quindi a ad ogni incarnato.

Guerlain: Parure Gold Skin Matte Foundation

Foto Instagram @guerlain

Il noto fondotinta Parure Gold di Guerlain incarna l’ibrido esatto tra make-up e trattamento: la texture fluida dona all’ incarnato ricercata luminosità, una preziosa caratteristica che permane a lungo sul viso e ne migliora giorno dopo giorno la qualità della pelle, facendola apparire ringiovanita.



La tecnologia no-transfer permette all’innovativa formula di vantare una tenuta pressoché infallibile, completata da una resa matte ma radiosa al contempo una volta indossato il prodotto, non a caso uno dei prediletti quando si tratta di fondotinta luminosi: l’oro 24 carati incontra l’estratto di peonia bianca al fine di perfezionare l’incarnato su più fronti.