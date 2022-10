Fondotinta coprenti: i migliori in assoluto per una pelle perfezionata

La scelta del fondotinta perfetto è letteralmente un passaggio fondamentale per l’impeccabile riuscita di un make-up. Molti sono i vincoli e molte le esigenze da tenere di conto, a seconda della tipologia di pelle che si presenta: qualora vi fossero particolari problematiche da camuffare, ad esempio, acquistare un fondotinta coprente potrebbe rivelarsi essere la scelta corretta. Ma come trovarne uno che non riproduca il tanto odiato “effetto cerone”? Eccoci dunque con i migliori su cui poter contare ad occhi chiusi!

INFINITY COSMETICS: 16K Fondotinta Fluido

Foto Credits | Infinity Cosmetics

Apriamo le danze con questo fondotinta fluido a lunga durata di Infinity Cosmetics: confortevole e leggero, la sua coprenza è impeccabile, caratterizzata da una finitura matte.

Il finish risulta opaco sul viso e l’effetto no-transfer è garantito. L’assenza di oli nella formulazione lo rende perfetto per essere annoverato tra i migliori fondotinta per pelle grassa: ultra coprente, riduce i pori visibili, le macchie e le imperfezioni assicurando un colorito omogeneo e naturale. La promessa è quella di attenuare i segni di stanchezza e stress restando inalterato per l’intera giornata.

FENTY BEAUTY: Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation

Foto Pinterest | FENTY BEAUTY

Veniamo ora al Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation di FENTY BEAUTY, ancora un fondotinta matte, morbido nella stesura e a lunghissima tenuta. Non esattamente il perfetto fondotinta per pelle secca, questo è dotato di una tecnologia progettata appositamente per far si che si adatti al clima circostante, resistendo al calore ed al sudore mentre contrasta la lucidità. La coprenza è modulabile da media a totale, e sono disponibili in commercio 50 diverse tonalità.

Dior: Dior Backstage Face&Body Foundation

Foto Pinterest | DIOR

Noto ed amatissimo il fondotinta Dior Backstage Face & Body Foundation, ritenuto per eccellenza il segreto dei make-up artist Dior per perfezionare l’incarnato all’istante, con un risultato professionale. La resa sulla pelle del viso è coprente ma modulabile, dettaglio che lo rende ideale per un effetto su misura a seconda di ogni esigenza. Il finish naturalmente radioso, poi, lo colloca anche tra i migliori fondotinta luminosi in circolazione.