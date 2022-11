7 cappotti di tendenza per l’inverno 2022/2023

La diatriba della moda invernale per eccellenza è questa: piumone o cappotto? Anche se i trapuntati e le imbottiture puffy hanno scalato le vette delle tendenze autunno inverno, il cappotto rimane il capospalla per eccellenza, il più glamour e al tempo stesso il più versatile.

Quest’anno i trend ci impongono rivisitazioni originali del classico modello, magari super colorate e con fantasie incredibili. Certo non mancano gli evergreen dalle vibes retrò e soprattutto i contrasti: ameremo i capotti dal taglio genderless e oversize ma anche quelli ultra femminili, con punto vita in evidenza.

Insomma, ecco 7 cappotti di tendenza da avere assolutamente per essere al top!

Lunghezza maxi per il cappotto elegante

Il modello più gettonato quest’anno è indubbiamente lunghissimo e dal taglio blazer classico. Sfiora le caviglie e in qualche caso le supera, vuole nascondere il look che c’è sotto e lascia tutti a bocca aperta con la sua estrema eleganza.

Foto Pinko | Tendenza cappotti

Le spalle sono strutturate e la chiusura è spesso a doppio petto, per enfatizzare il punto vita e dare quell’effetto giacca lunga che ci fa impazzire. Il tessuto top è la lana crêpe, ma possiamo sbizzarrirci a trovare il nostro preferito.

Tartan mon amour: una veste tutta nuova per il classico cappotto

Quando si parla di cappotti non si può non parlare del tessuto simbolo dell’eleganza senza tempo, il tartan. Trame a quadri e colori tenui sono da sempre una combo perfetta per un cappotto che si rispetti, anche se quest’anno vogliamo puntare su nuance pastello.

Foto Liu Jo | Tendenza cappotti

Abbinare un cappotto in tartan è facile e non richiede impegno: l’ideale è su un completo coordinato, a spezzare la monocromia, ma ci piace anche su gonne e scarpe kitten heels.

Teddy Coat, la carezza morbida che ci tiene al caldo

Come possiamo stare al caldo nelle lunghe giornate invernali e sentirci comunque delle fashioniste? Con il teddy bear coat, naturalmente. Il cappotto a orsetto ci avvolge come un abbraccio e rende i nostri outfit insuperabili, originali, meravigliosi.

Foto Mango | Tendenza cappotti

Morbidi, colorati e super glam, questi cappotti sono stati proposti su tutte le passerelle e avvistati sui profili social delle influencer più cool. Indossiamo il nostro teddy coat con un look in pelle e saremo delle vere star.

Mettiamo in risalto la silhouette con i cappotti con la cinta

Il cappotto vestaglia non accenna a diminuire la sua potenza fashion e anche questo inverno spopola nei guardaroba di tutte le donne glamour. Sarà merito della sua allure di casuale eleganza, di raffinatezza casalinga, di inconsapevole classe.

Foto Marella | Tendenza cappotti

Dai classici colori di tendenza alle nuance più aggressive e colorful, il cappotto con la cintura in vita delinea abilmente la silhouette e si abbina alla perfezione con stivali cuissard altissimi in pelle scamosciata.

Cappotto con le frange, frizzante e coloratissimo

Eccoci arrivati al cappotto più sbarazzino e allegro di tutte le tendenze dell’anno: il cappotto con le frange. La lunghezza è media, ma lo stile è incredibile! Abbandoniamo le tinte scure e doniamoci un tocco di colore accesso o una fantasia eccentrica.

Foto Il Lanificio | Tendenza cappotti

Le frange danno a questo cappotto un carattere leggero, perfetto per il look di tutti i giorni magari per andare in ufficio, da abbinare in questo caso con una mega tote bag capiente.

Torna in auge la cappa, il vero simbolo di eleganza

Simbolo indiscusso dell’eleganza e della classe di altri tempi, la cappa torna in auge anche quest’anno tra le tendenze cappotti dell’autunno inverno e a noi piace da impazzire. Perfetta per ogni tipo di fisico, la cappa dà un pizzico di originalità al look e segue in nostri mood giornalieri.

Foto Patrizia Pepe | Tendenza cappotti

Tutto sta a scegliere il colore giusto e l’ampiezza della mantella: se ci sentiamo dark dobbiamo puntare sicuramente sul nero e lunghezza midi da abbinare a stivaletti con lacci e collant a rete.

Cappotti oversize e genderless: il must invernale da non perdere

Un’altra tendenza dei cappotti per questo inverno è indubbiamente quella che li vuole over, con le spalle scese e ampiezza extra large. Questi cappotti scendono giù morbidi, solitamente non vanno oltre il ginocchio e ben si abbinano a look maschili con pantaloni a sigaretta o jeans dritti a vita alta.

Foto Zara | Tendenza cappotti

Optiamo, in questo caso, per colori scuri come il nero e il borgogna, ma anche una palette grigia. Lo stile urban e genderless che emana questo modello di cappotto è perfetto con mocassini platform e accessori big.