10 capispalla da avere per l’inverno

Quali sono i 10 capispalla che in vista dell’inverno ogni donna dovrebbe avere nel proprio armadio?

Come ben sappiamo, durante la stagione fredda cappotti, giacche, spolverini e parka sono indispensabili per completare tutti i nostri outfit, da quelli da ufficio e da giorno, ai look più eleganti per le occasioni che lo richiedono. Ma quali sono i 10 modelli di cui non possiamo assolutamente fare a meno? Scopriamolo insieme!

1. Il cappotto classico

Il capospalla invernale per eccellenza è il cappotto, soprattutto nelle forme doppiopetto, ma anche con abbottonatura singola. I modelli più popolari nelle nuove collezioni restano quelli neri, i più facili da abbinare ai look con jeans e a quelli con gonne lunghe o corte.

2. Il montgomery

Casual e facile da abbinare con tanti tipi di look diversi, il montgomery è capospalla che piace sempre molto alle donne, soprattutto alle più giovani. Le griffe li propongono principalmente in versioni corte con cappuccio e con i caratteristici bottoni in legno allungati che sono tipici di questo articolo.

3. Il caban in stile navy

Grande ritorno di moda negli ultimi anni per i caban, chiamati anche Pea Coat o Pea Jacket). Cappotti di solito corti lungo i fianchi che le griffe di successo adorano realizzare soprattutto nelle versioni in stile navy con abbottonatura doppiopetto tipica delle giacche da marinaio. Le varianti più calde hanno anche collo di pelliccia e cappuccio.

4. Il dress coat da occasione

Il dress coat è un caratteristico tipo di cappotto dallo stile elegante, la scelta ideale in coordinato con gli abiti da occasione lunghi, midi o corti. I modelli più chic hanno spesso una parte inferiore drappeggiata a imitazione di una gonna, ma non mancano versioni asimmetriche con cintura in vita dall’allure sempre minimal e lineare.

5. Il piumino

Il piumino è uno dei capispalla più amati durante la stagione invernale, soprattutto dalle più giovani. Le nuove collezioni premiamo modelli semileggeri per la mezza stagione in versioni decorate, con applicazioni, con stampe o in nuances iperfemminili, ma anche varianti imbottite lunghe o corte, creazioni fashion da abbinare ai look sporty chic e a quelli rock glam di carattere.

6. La giacca di pelle

La giacca di pelle in stile biker è un classico da sfruttare soprattutto durante la stagione autunnale, ma anche in quella invernale nelle versioni con imbottitura. Le creazioni dallo stile rock glam hanno di solito grandi revers lungo il colletto e hardware in metallo color oro o argento, oltre a zip che chiudono le tasche. Ai più classici modelli neri si alternano quelli rossi, blu notte o marroni da scegliere in base ai vostri gusti.

7. Il parka

Un tipo di capospalla che fa felici le amanti di uno stile più deciso è il parka, un modello nato in ambito militare e diventato a oggi un must have durante la stagione fredda. Le versioni più femminili hanno coulisse che permettono di stringere il tessuto all’altezza dell’addome e di definire meglio i fianchi, con cappuccio e spesso con applicazioni in pelliccia lungo il profilo.

8. Il trench

Perfetto per le giornate autunnali ancora non troppo fredde, il trench è un capospalla dall’anima bon ton e raffinata, spesso scelto dalle donne per completare i look da lavoro e per essere abbinato agli abiti più chic.

9. Cappa e mantella

Un particolare tipo di capospalla è poi la mantella o cappa, negli ultimi anni molto popolare nelle collezioni delle griffe di lusso e non solo. Le mantelle vanno indossate sopra giacche più leggere oppure sui maglioni in lana, in modo da tenere il corpo al caldo senza bisogno di bottoni e zip per fissare la chiusura del capospalla.

10. Il blazer strutturato

Per le occasione più eleganti, vi consigliamo di tenere a portata di mano un blazer, una giacca sfiancata da scegliere in forme classiche come quelle da tailleur oppure nelle versioni più strutturate, cut-out o asimmetriche e a portafoglio che nelle recenti stagione hanno avuto un enorme successo.