Il cappotto rosso è un bellissimo capo di abbigliamento, perfetto per la stagione autunnale e, soprattutto, per quella invernale e natalizia.

Elegante, caldo e perfetto per il periodo invernale, il cappotto rosso è uno dei capi di abbigliamento più amati dalle donne appassionate di moda. Perfetto per il periodo natalizio e l’inverno in generale, è un must-have del guardaroba femminile grazie alla sua versatilità.

Raffinato e senza tempo, è in grado di migliorare qualunque tipo di outfit donando anche un tocco di colore vivace. Scopriamo come abbinare il cappotto rosso per un inverno dal look casual chic.

Cappotto rosso, gli outfit con i colori neutri



Il cappotto rosso può essere, facilmente, abbinato ad outfit dai colori neutri. Ad esempio, colori raffinati e semplici come il nero, il grigio perla, il bianco, il crema o il beige possono essere un’ottima scelta. Per creare un look equilibrato, il nero è l’ideale. Potreste, ad esempio, optare per dei pantaloni palazzo neri o dei jeans skinny, da abbinare a un maglioncino o un dolcevita e un paio di stivali neri.



Certamente, è il cappotto rosso a essere il vero protagonista del look. Questo potrebbe essere abbinato anche a un pullover chiaro, con pantaloni e stivali beige o grigio perla. Insomma, tutte quelle tinte classiche ed eleganti che possono armonizzarsi al meglio tra di loro. Per quanto riguarda le scarpe, potreste scegliere sneakers e décolleté, tra le altre.

Come abbinare il cappotto rosso a nuance più decise



Oltre ai colori neutri, potrebbe essere interessante abbinare il cappotto rosso anche a nuance più decise come il blu navy o il verde bosco. Con questi colori, si potrebbero creare dei contrasti armoniosi da non sottovalutare. Potreste scegliere di abbinare il vostro bel cappotto rosso a una gonna blu notte o un paio di pantaloni e un maglioncino dello stesso colore.



In alternativa, anche il look total green sarebbe perfetto, soprattutto se abbinato a degli accessori dorati. Il vostro look non sarà mai banale. L’unico consiglio è quello di non esagerare con i colori eccessivamente accesi, cercando di mantenere un equilibrio che tenga in considerazione l’importanza del rosso. Il cappotto rosso può andare bene in diverse occasioni: dal look casual nella vita di tutti i giorni al look chic da serata speciale.