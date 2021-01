5 capi da avere se vivi tutto l'inverno dentro a un piumino

Il freddo si fa sentire. L’inverno è definitivamente arrivato e bisogna farsene una ragione. Questo però vuole anche dire che potete tirare fuori il vostro piumino preferito.

Tra i pezzi da avere nel proprio guardaroba negli ultimi anni, questa giacca è ispirata alle tendenze anni ’90 e ha fatto il suo grande ritorno, soprattutto tra le amanti degli outfit street style.

Oggi è possibile acquistare piumini praticamente di ogni forma, colore e fantasia. Da quelli crop attillati a quelli più lunghi e over, queste giacche hanno catturato l’attenzione dei brand di moda e delle fashion addicted.

Ecco quali sono i cinque capi di cui non potete assolutamente fare a meno se siete degli amanti dei piumini e volete essere super cool.

Pantaloni con la gamba larga

Se siete alla ricerca di uno stile casual, ma comunque elegante, scegliete pantaloni a vita alta con gamba e fondo larghi, un vero must di stagione in qualunque colorazione e perfetti da indossare in inverno con il vostro piumino preferito.

Il dolcevita è il migliore amico dei piumini

I dolcevita sono la salvezza di tantissimi in inverno e sono anche i bff dei piumini. Questi capi, piuttosto basic, stanno bene con tutto e possono essere arricchiti dagli accessori che più preferite, dalle borse alle collane, dagli orecchini agli occhiali da sole.

La combo perfetta: tuta e piumino

Nel 2020 la tuta è stata una delle nostre più fidate alleate. L’abbiamo sfoggiata in tantissime occasioni in casa e abbiamo riscoperto il suo potenziale anche per uscire a fare una passeggiata o un aperitivo con gli amici. Le tute, poi, stanno benissimo con i piumini, abbinate a chunky boots o sneakers bianche.

Jeans a vita alta

I jeans a vita alta sono ormai un capo indispensabile e presente nel guardaroba di tutti. Inoltre, manco a dirlo, stanno benissimo con i piumini. Non abbiate paura di osare con i jeans bianchi, o dai lavaggi particolari, perché i jeans high waist sono un must in praticamente tutte le colorazioni e stanno bene a tutte.

Chunky boots e sneakers platform

Se dovete scegliere un paio di scarpe per completare il vostro outfit quando indossate un piumino, la vostra scelta dovrebbe ricadere su chunky boots e sneakers platform. Sì, anche se in giro non si vedono più tantissime scarpe con suola super alta di Jeffrey Campbell, continuano ad andare di moda e vengono proposte da tantissimi brand. Se invece preferite gli stivali, la scelta ricade quasi inevitabilmente sul modello di chunky boots per eccellenza: Jadon di Dr. Martens.