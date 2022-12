Oh my goth! Il fashion trend più dark della moda è tornato (ma in modo speciale)

La tendenza dello scorso anno che vede il ritorno del look gotico, è senza dubbio un trend presente anche quest’inverno 2023. A dare una maggiore popolarità allo stile gotico è stata la serie tv di Netflix “Wednesday”, di Tim Burton, che richiama anche lo stile della Dark Academia.

Gli amanti di questo stile adorano gli outfit della protagonista nel suo perfetto stile in bianco e nero, che vanta anche pezzi di lusso come le sue grosse scarpe da scuola stringate Prada e l’abito in tulle Alaïa.

Lo stile gotico di Mercoledì Addams

Oh my goth! Il fashion trend più dark della moda è tornato – Foto Pinterest/ SAAS Transportation, Inc.

La protagonista della serie Netflix di Tim Burton ha portato in scena una nuova visione del gotico: non più associato com’era nella cultura pop alla figura sexy e misteriosa della femme fatale, ma gli ha dato un’accezione più sobria che sensuale, più legata a Prada e Simone Rocha che Versace o Ambush.

Ed è questa la vera particolarità che tanto attrae. Lo stile di questa nuova Mercoledì Addams ha un’altra dimensione. Ritroviamo anche in questa versione l’indumento, probabilmente, più associato allo stile di Mercoledì, l’abito nero con colletto bianco a contrasto. Ma per il resto, la protagonista indossa abiti più rilassati, anche se sempre rigorosamente in bianco e nero.

Il look gotich chic che resiste

Ma aldilà della versione gotica di Wednesday, tutti gli appassionati della moda di questo genere, non rinunciano a pizzi, merletti, pelle e cinte come migliori alleati. Sono gli elementi che se usati nel modo giusto, saranno quel tocco in più che renderà il look semplicemente perfetto. Tutto senza eccessi in questo stile, solo tanto nero (ma anche bordeaux, blu notte e verde sottobosco) e infinita classe.

L’abbinamento top è di certo pantaloni neri (jeans semplici, a sigaretta, flare, in pelle…), camicia bordeaux con balze o inserti in pizzo e blazer nero con punto vita accentuato. Completano l’outfit delle scarpe platform e, se vogliamo, un cappello a tesa larga ton sur ton.