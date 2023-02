Gucci punta sulle calze collant colorate che si vedono in vita

Sarà ricordata per i capi, accessori e abbinamenti inusuali la sfilata di Gucci autunno inverno 2023 2024 di questa Milano Fashion Week. Tendenze particolari e originali sono emerse per la prossima stagione dalla New York Fashion Week, e in attesa di capire cosa uscirà dalla Paris Fashion Week, la settimana della moda milanese continua a regalare grandi look dopo il cappotto di Max Mara.

Non delude Gucci che ha portato in passerella una conversazione tra passato e futuro, attraversando le epoche della sua storia con un particolare focus tra la fine anni 90 e il primo decennio degli anni 2000. Quello che ricorderemo della collezione autunno inverno 2023 2024 sono dettagli estremi, accessori esagerati e abbinamenti effervescenti, tante idee da cui prendere spunto per il proprio guardaroba: dall’orecchino lungo fino al ginocchio al collant in bella vista, dal top a forma di giacca al colbacco fatto di piume.

Protagoniste della sfilata: le calze colorate che si vedono in vita

Milano Fashion Week 2023 – Foto Instagram @milanofashionweek

Tornano protagoniste le calze per Gucci. Dopo la proposta delle calze strappate di qualche anno fa, la maison torna su questo accessorio nelle sue sfilate. La vita bassa è un tema importante su cui diversi stilisti si sono concentrati. Nelle ultime collezioni la vita bassa ha messo in evidenza slip e perizoma, invece, ora per Gucci è arrivato il momento di mostrare l’elastico delle calze collant. È questo capo intimo il vero protagonista dell’outfit (e della sfilata Gucci), pronto a mostrare la sua “G”.

Ovviamente il collant deve essere di un colore acceso e visibile, un particolare da notare che deve decisamente risaltare nell’intero outfit.

La sfilata dei dettagli

Milano Fashion Week 2023 – Foto Instagram @milanofashionweek

I dettagli hanno fatto la differenza per questa sfilata di Gucci. Non è passato inosservato il mono-orecchino lungo fino al ginocchio, o il nuovo modello sartoriale firmato Gucci: il top a giacca. Una vera e propria giacca a cui sono stata tolte maniche e collo. L’outfit si completa con sneakers bianche, una maxi borsa Jackie e gli occhiali da sole bianchi con lenti bordeaux.

Molto gettonate le pellicce a pelo lungo oversize dai colori accesi come verde o arancione oppure a strisce bianche e nere alla Crudelia Damon, quest’ultima abbinata ad un completo di paillettes color cipria e calze collant a rete, per un look che non passa inosservato.