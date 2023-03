Vanilla French Manicure: il look unghie più raffinato della prossima primavera

Se pensi di sapere già tutto a proposito della iconica ed intramontabile French Manicure, ebbene, non potresti sbagliare di più: in quanto alla posizione di rilievo che essa occupa tra le tendenze unghie più calde del momento questa è attualmente oggetto di ispirazione e continua rivisitazione, tanto che ne abbiamo recentemente scoperto alcune nuove versioni del tutto degne di nota.

La prossima? È già qui, inutile dirlo. Nota al web come Vanilla French Manicure questa si distingue dalla già popolare corrispettiva americana pur mantenendone le principali caratteristiche, ma introducendo come novità la tipica lunetta leggermente smussata al fine di creare un look più morbido e delicato aderente alla tanto amata estetica “Clean Girl“. Ma vediamone i dettagli.

Vanilla French Manicure: quali caratteristiche la rendono speciale e come eseguirla

Foto Pinterest | julia

Per restituire un risultato più soft e raffinato la Vanilla French Manicure si serve di tonalità maggiormente tenui, preferendo al consueto rosa baby destinato alla superficie dell’unghia un tono simile al color pesca ed al bianco gesso proprio della semiluna un tono simile a quello della crema.

Ciò che davvero fa la differenza è invero optare per nuances che si avvicinino il più possibile a quelle delle proprie unghie naturali, così da soddisfare il primario intento di sfoggiare una manicure sofisticata che abbia come risultato effettivo una versione migliorata e perfezionata delle stesse. Come si realizza la Vanilla French Manicure? Te lo diciamo immediatamente: