Bagnetto del neonato: quando e come farlo, i nostri consigli

Tutti i suggerimenti da seguire per fare il primo bagnetto del neonato: quando farlo, come e i prodotti da utilizzare.

Il primo bagnetto del neonato non si scorda mai. Ebbene sì, è uno dei momenti più emozionanti per un genitore, ma anche abbastanza preoccupante. Le domande possono essere tante, ad esempio ogni quanto farglielo oppure quali prodotti utilizzare per la sua pelle così delicata e così via.

Non tutti, però, sanno che il primo bagnetto è preferibile non farlo subito: infatti, bisognerebbe attendere la caduta del moncone ombelicale e che la cicatrizzazione sia avvenuta perfettamente. In questo caso, è possibile lavare il pargoletto con l’aiuto di una spugna imbevuta di acqua calda senza dover, quindi, immergere completamente il corpo nell’acqua.

In alternativa puoi sempre fargli il bagnetto sin da subito e avere premura di asciugare bene la zona del moncone e non lasciarlo inumidito. Non perdere la nostra guida su come pulire l’ombelico del neonato!

Il bagnetto del neonato: quando farlo e durata

Un’altra delle domande più frequenti circa il bagnetto del neonato è: quando farlo? La risposta è molto semplice: ogni volta che vuoi. Si può fare due o tre volte alla settimana oppure anche tutti i giorni, avrai bisogno di una spugna per neonato e una vaschetta termosensibile.

Qual è il momento perfetto per il bagnetto, prima o dopo la poppata? A quanto pare, puoi scegliere tu il momento migliore in cui fare il bagno a tuo figlio. Può farlo anche subito dopo la poppata o prima di mangiare, purché sia tranquillo, sereno e rilassato.

La durata può variare in base a diversi fattori. Sarai tu, genitore, a valutare quanto tenere il bambino in acqua. Solitamente il bagnetto non è un momento molto apprezzato dai piccoli, quindi è sempre meglio cercare di fare un bagnetto in maniera molto pratica e veloce.

Se il bambino apprezza, invece, è possibile lasciarlo in acqua anche qualche per 5 – 10 minuti. La temperatura dell’acqua dovrebbe mantenersi vicina ai 37 °C. Da non sottovalutare la temperatura dell’ambiente che deve aggirarsi attorno ai 25 °C.

A seconda della vasca da utilizzare, puoi comprare un riduttore che ti aiuti nel sostenere il neonato all’interno, lasciando così le mani libere, e un termometro digitale che ti dica con esattezza la temperatura dell’acqua.

Come fare il bagnetto al neonato

Prima di procedere con il bagnetto, preparati tutto l’occorrente vicino la vasca: asciugamano, tutina, pannolini, body pulito e creme per il corpo. Come procedere con il bagnetto?

Innanzitutto, posiziona la tua mano dietro la testa del bambino e cerca di tenere fermo anche il suo corpo; bagna delicatamente il corpo con dell’acqua tiepida e utilizza il bagnoschiuma.

Dopo aver risciacquato e lavato per bene anche i capelli, prendi subito un asciugamano e coprilo. Se i capelli sono pochi, cerca di asciugarli tamponandoli con un asciugamano e pettinandoli con una spazzola a setole morbide.

Se, invece, il pargolo ne ha davvero tanti, allora procedi con il phon seguendo alcune dritte: mantieni il phon distante almeno 40 cm dalla testa, utilizza la minima potenza e privilegia l’aria tiepida, quindi non dovrà né essere troppo calda né troppo fredda.

Prodotti per il bagnetto del neonato

Porta attenzione ai prodotti per il bagnetto: devono essere di qualità, privi di sostanze chimiche irritanti e, se possibile, anche lenitivi.

La pelle del neonato è molto delicata, quindi prima di procedere con il bagnetto chiedi consiglio a chi di competenza. Nel tuo bagno non potranno mancare il bagnoschiuma senza lacrime, la pasta lenitiva e il talco, specialmente se le temperature esterne sono abbastanza alte.

Non perdere il nostro manuale per neogenitori, ti spieghiamo come prendersi cura di un neonato senza ansie e preoccupazioni!