Il modo corretto per pulire l’ombelico del neonato

Come pulire l’ombelico del neonato? Ecco la guida per una corretta igiene del bambino prima e dopo la caduta del moncone!

Prendersi cura del neonato è importante, bisogna conoscere tutte le accortezze da seguire per far sì che abbia ogni giorno una corretta igiene nonostante la sua piccola età.

Innanzitutto è importante sapere che bisogna prendersi cura della zona dell’ombelico sia prima che dopo la caduta del moncone. Come medicarlo, quindi, e come pulire l’ombelico del neonato? Ecco tutte le tips da seguire per una corretta igiene e cura del bambino.

Neonato, come pulire l’ombelico in maniera corretta prima e dopo caduta moncone

L’ombelico è una zona delicata non solo per i neonati, ma anche per noi adulti. Spesso trascurato, in realtà l’ombelico richiede una determinata attenzione per poter essere mantenuto pulito e privo di residui, batteri e pelle morta. Fatto di pieghe e solchi, sin dalla nascita bisogna prendersene cura con le giuste accortezze.

Innanzitutto il moncone del cordone ombelicale rimane attaccato alla nascita per poi cadere a distanza di circa 1 o 2 settimane dal parto, nel frattempo però bisogna prendersene cura. La zona dovrà rimanere sempre asciutta, quindi avvolgilo con una garza sterile senza applicare nessuna sostanza. Per favorire la mummificazione è importante lasciare quanto più possibile il moncone ombelicale scoperto.

Evita di utilizzare disinfettanti come l’alcool, potrebbero rimandare a lungo la caduta e soprattutto potrebbero irritare la cute delicata del poppante. Una volta caduto il moncone dovrai iniziare a prenderti cura dell’igiene del bambino senza trascurare l’ombelico.

Ogni volta che effettui il bagnetto al tuo bambino, dovrai pulire con delicatezza anche l’ombelico con un sapone neutro e antisettico. Ricorda di asciugare bene l’area così da evitare una crescita di batteri che proliferano proprio negli ambienti umidi. Nel caso in cui dovessi iniziare a notare arrossamenti o irritazioni, è importante sentire quanto prima il parere del pediatra, il quale ti saprà consigliare cosa fare e cosa evitare.

La pulizia deve essere quotidiana anche se si tratta di un neonato che non cammina e non gattona. Quindi lavalo con prodotti delicati ogni giorno e prenditi cura di tutte quelle zone poco esposte che solitamente vengono trascurate! Se iniziasse ad emanare un cattivo odore, potrebbe essere sintomo di infezione batterica o micosi. Mettiti subito in contatto con il pediatra, potresti aver bisogno di un trattamento medico specifico.

Prendersi cura di un neonato senza ansie è possibile, non perdere la nostra guida in cui ti spieghiamo come fare!