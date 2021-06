Kendall Jenner, Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Gigi Hadid e adesso anche Emrata: il brand più cool dell’estate possiamo decretare sia Ciao Lucia.

Nato a Los Angeles, non poteva che avere quell’allure da vacanza perenne sotto il sole della California, con ispirazioni vintage che arrivano direttamente dalla Costa Azzurra e dalla Costiera Amalfitana (d’altronde l’influenza italiana è palese già dal nome).

Linee pulite e dettagli romantici sono le caratteristiche degli abiti del brand, che punta su outfit semplici ma estremamente femminili. Proprio come l’abito Coraline scelto da Emily Ratajkowski in raso di seta arricciato che richiama le camicie da notte anni ’50.

Oltre che in color panna, è disponibile anche in un bellissimo color verde menta pastello super estivo.

Gabriela Ciao Lucia è il vestito dell’estate 2021

Ma l’abito cult del marchio per il quale sono davvero tutte pazze è Gabriela: 100% in cotone, ha spalline sottilissime, una bellissima arriciatura con fiocco sul seno, doppio punto smock in vita e una gonna ampia lunghezza midi. Decisamente rappresentativo della filosofia di Ciao Lucia.

Si adatta a tutte le fisicità, esaltando al meglio la figura: sottolinea le spalle e il seno mentre stringe il punto vita. Il materiale naturale lo rende fresco e portabile sempre: ecco spiegato perché Gabriela è semplicemente il vestito dell’estate 2021.

Ma non ci sono abiti: top, golf, gonne e soprattutto pantaloni, sempre in cotone e sempre amatissimi dalle it girl. Il modello Orlando è semplicissimo: in cotone, con gamba larga e corta sopra la caviglia e stampe divertenti e delicate, molto chic.

Non tutti in estate vogliono indossare gli shorts: questi sono la perfetta soluzione per rimanere fresche e soprattutto farlo con grande glamour.