È tra le bellezze più ricercate del pianeta, modella affermata e seguitissima sui social, ma Bella Hadid piange e non nasconde più la sua condizione. Ogni giorno, da anni, combatte contro ansia e depressione e lancia un messaggio chiaro: “I social media non sono reali“.

Bella Hadid svela al mondo la sua lotta contro la depressione e racconta il suo difficile percorso ai follower. In lacrime su Instagram, la modella si lascia andare a un lungo sfogo sulle battaglie che da anni, ogni giorno, combatte all’ombra di una fama e di un successo planetari.

“Questo è praticamente il mio quotidiano – ha dichiarato Bella Hadid nel suo sfogo sui social –, ogni notte. Da qualche anno a questa parte. I social media non sono reali. Per chiunque abbia difficoltà, ricordatevelo. A volte tutto quello che devi sentire è che non sei solo. Ti amo, ti vedo e ti ascolto (…). La malattia mentale non è lineare ed è quasi come una montagna russa di ostacoli che scorre… ha i suoi alti e bassi. Ma voglio che tu sappia, c’è sempre la luce alla fine del tunnel, e le montagne russe si fermano sempre del tutto ad un certo punto. Mi ci è voluto molto tempo per capirlo, ma ho avuto abbastanza momenti no per riuscire a comprendere che, se lavori abbastanza duramente su te stesso, imparerai a gestire il dolore“.