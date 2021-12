Stay worm, stay puff: questo sarà il motto del nostro inverno! Perché diciamolo, il freddo pungente ci mette sempre in crisi quando si tratta di scegliere l’outfit perfetto per essere al top. Problema risolto con i puffa jacket che oltrepassano i confini dello streetwear per diventare i protagonisti del nostro guardaroba.

È tutto merito della loro versatilità che ci consente di stare al caldo e di essere le donne più stilose di sempre, tutto in un unico giubbino!

I puffer jacket sono gli alleati più morbidi del nostro look invernale

Lunghi fino alle caviglie o crop, dall’effetto bomber o aderenti per esaltare il punto vita, i puffer jacket sono perfetti in ogni occasione e non solo per andare in montagna. I tantissimi modelli disponibili sul mercato ci permettono di indossarli con qualsiasi outfit, anche il più elegante. Mettiamoli con una minigonna o un abito corto e stivaletti alla caviglia per essere trendy, oppure abbiniamo una borsetta a tracolla e saremo irresistibili.

Ciò che li rende unici e speciali è sicuramente la trapuntatura, che può essere declinata in centinaia di modi, dalle più strette alle oversize, ma che non incide affatto sul livello di calore. Il ritorno degli anni ’90 nella moda ci fa prediligere quelli imbottitissimi che ricordano i rapper di qualche decennio fa, ma come non amare le versioni più delicate e raffinate? Aderente è sinonimo di caldo in questo caso, remember!

Per uno stile comodo e chic quello che conta è l’imbottitura e i materiali, e per fortuna oggi c’è un’attenzione particolare in questo senso: sono molti i marchi che puntano sull’ecosostenibilità, sulla scia di quanto iniziato da Patagonia e Save The Duck. La piuma d’oca è l’opzione più calda, ma se è riciclata ancora meglio!

Ricordate: sono waterproof solamente i puffa jacket in tessuto tecnico. Non vogliamo vedervi tornare a casa bagnate come pulcini!