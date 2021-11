La tendenza morbidissima dell'inverno: i capi trapuntati

Se c’è una cosa bella da fare d’inverno, quella è indossare cappotti e soprabiti di tendenza! Quest’anno le opzioni sono tantissime, ma in particolare, i capi trapuntati vanno per la maggiore. Perfetti da sfoggiare sia durante l’autunno che durante l’inverno vero e proprio, quando sarà più freddo, in base alla quantità di imbottitura, ci permetteranno di stare più o meno al caldo… ma senza mai rinunciare allo stile e alla comodità.

Quello che abbiamo imparato facendo un giro sui siti di fast fashion come H&M e per i negozi, è che i capi trapuntati non sono solo cappotti e piumini. Ma anche gilet, mini dress e accessori, ad esempio le borse, le scarpe o i cappellini da pescatore o con visiera.

Foto H&M

Capi trapuntati: per le giovani e le meno giovani!

Quello che ci piace dei capi trapuntati, inoltre, è che sono adatti sia alle giovanissime che amano sfoggiare look sportivi e confortevoli, ma anche alle donne più mature che amano aggiungere un tocco sporty chic ai loro outfit. Lo smanicato trapuntato in colori moda come il verde salvia, il beige, il bianco panna, è perfetto per tenerci al caldo e allo stesso tempo confortarci come se fosse una morbida coperta.

Dai tempi del matellassé in stile Chanel non abbiamo più detto addio ai capi trapuntati, e ci piace!