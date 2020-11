Col ritorno della moda e delle tendenze anni ’90 anche i cappellini stanno di nuovo spopolando: al fianco dei bucket hat che sono tornati alla ribalta proprio la scorsa estate ora vi sono anche i cappellini con visiera, anche noti come baseball cap.

Lo dimostrano le ultime passerelle per l’inverno 2021 e, addirittura, quelle per la prossima primavera-estate, un miraggio lontano ma che prima o poi raggiungeremo. I cappellini con visiera piacciono a donne e uomini, a giovani e meno giovani, a celebrities e “comuni mortali”.

Dai tempi di Lady Diana che li indossava alle corse dei cavalli fino ai vip che oggi li indossano per andare in giro o per postare sui social, ecco le migliori tendenze, le migliori scelte in fatto di baseball hat e come abbinarli…

Baseball hat: gli stilisti lo abbinano ai capi eleganti

Una delle prime cose da dire sui cappellini da baseball è che sono un trend piuttosto versatile.

Inizialmente tipico dell’abbigliamento sportivo, il cappellino con la visiera ha poi superato i confini delle uniformi da baseball ed è approdato addirittura sulle passerelle dei grandi brand di moda, ad esempio Max Mara, che lo ha abbinato a un classico tailleur per smorzarne la seriosità.

Burberry, invece, ingigantisce a dismisura la classica visiera del baseball hat, realizzandola in tessuto o in plastica trasparente, e poi lo abbina ai suoi tipici e intramontabili impermeabili. Off-white, infine, abbina addirittura cappellino con visiera e abito da sera elegante.

Gli abbinamenti da celebrity e influencers del baseball hat

Ma la moda non è solo una questione di passerelle, anzi, spesso abbiamo bisogno di vedere i nuovi trend in azione nella vita reale prima di decidere se fanno o meno al caso nostro.

E chi meglio delle celebrities può aiutarci in questo? Ecco un’idea per un look particolare che è piaciuta molto a Emily Ratajkowski: giacca elegante e baseball hat, da aggiungere a un paio di jeans a vita alta modello boyfriend. E che ne dite dell’abbinamento baseball hat e cappotto elegante? A vip del calibro di Hailey Bieber piace unire cappellini e cappotti oversize in lana unisex ed eleganti. La modella Irina Shayk, invece, abbina un cappellino con la visiera a un cappotto in pelle nero, in pienissismo stile Nineties, e a un paio di Chelsea Boots: altro trend irrinunciabile per questo inverno!

Le migliori scelte low cost in fatto di baseball hat

Se vi sentite pronte ad accogliere la tendenza del cappellino da baseball, sappiate che non ci sono solo i grandi marchi della moda a darci ascolto.

I brand di fast fashion e quelli sportivi propongono modelli perfettamente al passo coi tempi e, soprattutto, intercambiabili grazie ai prezzi ridotti. Quello del baseball hat, fortunatamente, è un trend piuttosto economico. Qualche esempio?

I modelli Vans fluo/pastello multicolor o tappezzati di fiori, naive e femminili, oppure quelli con logo di Ellesse, brand che negli ultimi anni ha trovato nuova vita. Zara propone modelli in tessuti tecnici lucidi, imbottiti, in finta pelle o cappellini alla marinara che sono una via di mezzo tra gli sportivi da baseball e i più eleganti e glamour in lana.