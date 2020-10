Le tendenze nel campo dei cappelli per l’inverno 2020 premiano accessori fashion e sbarazzini pensati per dare un tocco glamour a ogni tipo di outfit. I copricapi presentati sulle passerelle per questa stagione spaziano dal semplice e pratico all’assurdo e vistoso, con un bel po’ di cappelli innocui e chic. Scopriamo quali sono i must have per la stagione fredda che ogni fashionista deve avere nel suo guardaroba.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Molte delle tendenze dei cappelli dell’autunno / inverno 2020 2021 presentano modelli che terranno sicuramente caldo, inclusi un sacco di berretti e alcuni cappelli dalle forme particolari. I cappelli realizzati in tessuto (ispirato all’abbigliamento maschile) hanno anche un’applicazione pratica, aiutando a mantenere la testa calda e il viso protetto sia dalla pioggia che dal sole.

Foto Getty Images | Kirstin Sinclair

Coppola, basco con visiera, e bucket hat

Foto Getty Images | Slaven Vlasic

I cappelli di classe in un modo un po’ pretenzioso (ma pur sempre fashion), sono quelli che ricordano molto i primi anni 2000 come il basco con la visiera, il cappello alla francese e la coppola.

Leggi anche Cardi B risponde ai commenti razzisti sulle sue borse Birkin

Foto Getty Images | Peter White

I cappelli in pelle firmati Christian Dior, e quelli di Marc Jacobs in tessuto, sono ovvia ispirazione francese.

Foto Getty Images | Vittorio Zunino Celotto

Dolce & Gabbana ha presentato coppole che sembravano molto più eleganti, soprattutto perché fatti di un tweed fantasia che si abbinava ai capispalla indossato dalle modelle.

Foto Getty Images | Jacopo Raule

Cappelli con visiera

Foto Getty Images | Tristan Fewings

Un cappello con visiera è un accessorio senza tempo con un tocco maschile. Indispensabile per l’inverno 2020 2021. Non è il tipo di cappello che viene subito in mente quando si pensa alla settimana della moda, ma forse è per questo che è sempre intrigante vedere questi cappelli sulle passerelle.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Cappelli con cinghie o fiocchi per il mento

Foto Getty Images | Peter White

Lo stile vittoriano è tornato quest’inverno! Allacciare il cappello con un fiocco quest’inverno vi assicurerà di non perderlo quando soffiano i forti venti invernali. Questo è stato un dettaglio piuttosto curioso che ha reso molti cappelli dell’autunno 2020 ancora più desiderabili.

Foto Getty Images | Peter White

Giambattista Valli ha persino impreziosito il sottogola con una spilla ingioiellata.

Foto Getty Images | Mike Marsland

Cappelli con cinturini per il mento li hanno proposti anche Erdem, e sono magnifici.

Berretti caldi di lana

Foto Getty Images | Peter White

Semplici, casual, caldi, pratici e di facilissimo abbinamento: non sorprende che i berretti siano i cappelli must have per l’inverno 2020 2021.

Foto Getty Images | Stuart Wilson

Erdem ha aggiunto un tocco glamour ai berretti neri decorandoli con gioielli dall’aspetto costoso lungo la parte superiore.

Foto Getty Images | Estrop

Molly Goddard si è anche divertita a guarnire i berretti a coste con fiocchi oversize.

Foto Getty Images | Jeff Spicer

Molti altri designer hanno presentato i propri colpi di scena alla moda sul berretto, tra cui Ashley Williams con le sue modelle truccate come dei clown, Coach 1941, Gucci e Max Mara.

Foto Getty Images | Peter White

Brandon Maxwell ha vestito molte delle sue modelle con cappellini lavorati a maglia in tonalità basic come nero, marrone, bianco o verde. Casual, come uno se li aspetta e come uno li vuole.