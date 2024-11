British core, lo stile inglese torna di tendenza

Il british core è la tendenza dell’autunno inverno, ma come abbinare al meglio lo stile inglese? Ecco i must have di stagione!

L’eleganza dello stile inglese non passa inosservata, per quest’autunno inverno torna protagonista assoluta tanto da diventare uno degli stili più in voga in tutto il mondo. Sui social sono tante le fashion addicted che hanno deciso di seguire il british core, ma come abbinare lo stile inglese nel quotidiano senza rischiare di commettere errori di stile?

La raffinatezza dello stile inglese è caratterizzata da fantasie che nei look casual possono essere sfoggiati e abbinati in maniera molto semplice. Ecco, quindi, i suggerimenti su come ottenere uno stile inglese al passo con le tendenze!

Lo stile inglese è di tendenza per l’autunno inverno: come abbinare il british core

Il british core è una delle tendenze più in voga dell’autunno inverno 2024 – 2025, il suo ritorno non è passato inosservato in quanto fino a qualche anno fa aveva dominato le passerelle per poi essere quasi dimenticato del tutto.

Un mix di vita urbana e rurale, il brisith core prende ispirazione dalle influenze storiche ma anche dalle subculture giovanile, ma quali sono i capi must have per sfoggiare un look in perfetto stile britannico?

Uno dei capi d’abbigliamento da avere assolutamente nel guardaroba è la giacca in tweed, la giacca sartoriale senza tempo da poter indossare in qualsiasi occasione, dalla più casual alla più formale.

Un altro capospalla must have è il trench lungo dalla tonalità cammello, il classico capospalla dell’autunno da poter indossare tutto il giorno. Anche il cappotto cerato Barbour torna tra le tendenze dell’autunno inverno, tanto da diventare il capospalla preferito di tantissime fashion addicted.

Per non parlare dei gilet trapuntati per affrontare le temperature autunnali, un capospalla che dona al look uno stile molto più raffinato e audace. Un altro must have dell’autunno inverno in perfetto stile british core sono gli stivali equestri: da indossare anche se non sai andare a cavallo, li abbini con leggings, jeans mini dress.

Quali sono le fantasie impeccabili dello stile inglese? Il tartan si declina su scarpe, abiti e anche capispalla, indossali durante la fredda stagione per dare quel tocco di luce in più al tuo look.

Anche il tweed è un tessuto gettonato per chi desidera vestirsi all’inglese, non devono mancare i maglioni, gli stivali stringati e abiti in velluto per affrontare la fredda stagione.

Eleganza e raffinatezza non devono mai mancare, per un tocco di modernità in più ai look autunnali e invernali personalizza il tuo guardaroba con i must have di stagione!