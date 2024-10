Stivali equestri, li indossi per l’autunno inverno anche se non sai andare a cavallo

Consigli di stile su come abbinare gli stivali equestri quest’autunno inverno. Gli stivali di tendenza a cui non potrai rinunciare!

Tra le tendenze spiccano gli stivali equestri, il modello ispirato alle classiche calzature indossate durante equitazione. No, non dovrai indossarli durante una lezione di equitazione e non è necessario saper andare a cavallo per poter avere un paio di stivali di questo modello nell’armadio, ti basterà sfoggiarli con i tuoi look più belli e il gioco è fatto. Sappi che questi stivali potrebbero diventare i tuoi must di stagione!

Come abbinare gli stivali equestri per l’autunno inverno? Ecco alcune tendenze da non lasciarsi scappare per sfoggiare look alla moda e chic!

Stivali da equitazione, la tendenza dell’autunno inverno

Quali sono gli abbinamenti perfetti per non uscire fuori moda e commettere errori di stile? Gli stivali equestri sono semplici ma allo stesso tempo impegnativi, quindi indossali secondo le tendenze e il risultato sarà a dir poco eccezionale.

Uno dei look più gettonati del momento è comodo e pratico da indossare tutto il giorno: si tratta dell’outfit composto da leggings total black, maglia dolcevita e blazer in contrasto, il tutto messo in risalto con degli stivali equestri di tendenza.

Questo modello di stivale sta bene anche su shorts in pelle e collant velati, per un look più raffinato puoi indossare una camicia e portare con te un maglioncino con lavorazione a trecce. Indossa un cappotto lungo oversize nel caso in cui le temperature siano molto basse.

Il jeans skinny in versione nera è da sfoggiare con gli stivali equestri se si è alla ricerca di un look minimal. Concludi con una classica t-shirt bianca e una giacca in pelle se la stagione te lo permette.

Anche i vestiti in maglia aderenti sono tornati di tendenza per l’autunno inverno. Sfoggiali con collant velati total black e indossa il tuo trench preferito: otterrai un outfit che non ti farà di certo passare inosservata!

Nel caso in cui tu abbia un mini dress non eccessivamente elegante, puoi sfoggiarlo con gli stivali da equitazione per una serata romantica con il tuo partner. Gli stivali da equitazione solitamente hanno un tacco molto basso, motivo per cui rientrato tra le calzature più comode e pratiche dell’autunno inverno.

La nuance da privilegiare? Senza ombra di dubbio il total black, così da poterli indossare e abbinare a tantissime altre nuances di tendenza durante la fredda stagione! Non perdere le novità sugli stivali di tendenza per l’autunno inverno, troverai sicuramente un altro modello che renderà i tuoi outfit ancora più speciali.