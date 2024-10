Barbour, il capospalla di tendenza dell’autunno che amerai senza dubbio

Come abbinare il Barbour? La giacca impermeabile da indossare in tantissime occasioni durante il periodo autunnale1

La giacca cerata da indossare quest’autunno è senza ombra di dubbio in stile Barbour. Il classico impermeabile da sfoggiare in tantissime occasioni diverse, il Barbour è il perfetto capo d’abbigliamento per chi desidera look sia casual che eleganti.

Come abbinare il Barbour durante la mezza stagione? Con i look da sfoggiare quest’autunno potrai indossare la tua giacca cerata preferita senza passare mai inosservata! Lasciati ispirare dalle proposte che troverai qui sotto, apri il tuo guardaroba e prepara i tuoi outfit da iniziare a sfoggiare a partire da… ora!

Consigli di stile su come abbinare il Barbour

La giacca in stile Barbour è diventata una tendenza a cui sembra impossibile resistere. Dalla classica tonalità blu a quella verde, l’impermeabile must have di stagione può essere indossato in (quasi) tutte le occasioni. Ecco come abbinarlo al meglio!

Se hai un tailleur da sfoggiare in occasioni importanti, puoi concludere il look con la tua giacca in stile Barbour. Che sia a tinta unita o declinato in una delle fantasie e motivi più in dell’autunno, la tua giacca cerata si sposerà perfettamente con questo tipo di outfit. Completa il look con una calzatura elegante a punta e con un tacco non eccessivamente alto.

La giacca impermeabile di cui stiamo parlando è perfetta da sfoggiare nelle occasioni casual. Indossa la tua t-shirt bianca preferita, una camicia in denim e un jeans del modello che preferisci, completa il look con il Barbour e uno stivale di tendenza dell’autunno inverno 2024 – 2025.

Uno shorts con collant velati, una camicia oversize e una maxi bag da passeggio sono perfetti da abbinare alla giacca cerata.

Per un look più sportivo, invece, sfoggia il capospalla in stile Barbour sul tuo completo tuta preferito composto da pantalone felpati e felpa cropped con cappuccio. Metti in risalto lo stile con delle sneakaer di tendenza dalle nuance vivaci ed eccentriche!

Un altro outfit da copiare assolutamente è perfetto per fare una passeggiata con le amiche o anche solo per andare in giro a fare commissioni senza rinunciare allo stile: pantalone skinny nero, maglione over e giacca in stile Barbour, il risultato sarà a dir poco eccezionale. Concludi con una scarpa bassa comoda o con uno stivale brown dal tacco basso!