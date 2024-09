Moscone in casa, preparati: per la credenza popolare significa questo

“Non è vero, ma ci credo”, non è solo il titolo di una commedia di Peppino De Filippo, ma è anche la spinta che ci porta a riflettere sul potere della fede, delle credenze e delle superstizioni.

Talvolta il significato delle cose, spesso, va ben oltre la realtà oggettiva, esistono infatti delle sfumature soggettive che molti potrebbero ritenere sciocche o bollare nel campo della superstizione, che tuttavia danno una lettura interessante delle cose del mondo.

Spesso al centro delle credenze popolari ci sono gli animali, in molti pensano per esempio che i gatti neri portino sfortuna o che i ragni siano animali favorevoli all’arrivo di ingenti finanze.

Mosche in casa, cosa significano veramente?

Queste credenze ataviche si tramandano di generazione in generazione e talvolta sono diverse nelle varie regioni d’Italia. Tra gli animali protagonisti delle leggende popolari troviamo i mosconi, simbolo di rilassatezza e lentezza. La credenza vuole che quando in casa entra un moscone c’è un significato nascosto dietro al suo ingresso: anticipa delle visite inaspettate. Tuttavia, bisogna prestare molta attenzione al momento della giornata in cui le mosche si presentano.

Se la mosca entra durante la mattina la sua presenza indica l’arrivo di buone notizie. Per capire meglio il significato dietro a questa credenza bisogna tornare indietro nel tempo, quando il ritmo della vita era scandito dai cicli della natura e dalle abitudini quotidiane, come il suo delle campane o l’arrivo del postino.

È proprio legato a quest’ultimo il significato benevolo della mosca al mattino: l’arrivo della posta significava la consegna di lettere o cartoline, da parenti o innamorati, dunque veniva accolto con grande gioia.

Quando le mosche si avvicinano alle orecchie per gli Antichi Egizi era un invito a prestare attenzione ai propri pensieri, a riflettere sulla propria vita e a prendere in mano le redini del proprio destino.

Ma cosa fare con la mosca in questo caso? Per quanto la presenza di questo animale indica un segno benevolo è innegabile che il ronzio all’interno dell’orecchio sia estremamente fastidioso, dunque l’istinto naturale potrebbe essere quello di ucciderla o scacciarla.

Tuttavia, anche dietro questi gesti vie è un significato nascosto: se si tenta di mandare via o eliminare la mosca, infatti, si sta cercando di rimandare ulteriormente una decisione importante e dunque non sono gesti visti di buon occhio. La situazione si ribalta nel caso in cui si sogna di uccidere una mostra, in questo caso infatti si tratta di un gesto portafortuna in grado di allontanare le avversità.