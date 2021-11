Bella Hadid: lo streetwear che diventa fashion e sensuale

Lo stile streetwear ha fatto prepotentemente irruzione da diversi anni nel mondo della moda, trasferendosi dalla strada alle passerelle dove ormai è una presenza fissa. Pur essendo uno stile che per sua natura non può essere etichettato, lo streetwear è stato interpretato e percepito da molti come un look pratico e sportivo, ma poco adatto per esaltare la sensualità tipicamente femminile.

Concetto che è stato completamente ribaltato da una donna che nel mondo della moda ha una certa influenza: Bella Hadid. La bellissima modella statunitense vanta oggi 46 milioni di follower su Instagram dove sfoggia outfit sensuali streetwear ispirati agli anni ’90.

Bella si diverte a mixare vari capi d’abbigliamento, dalle tute tecniche alle sneakers, dalle giacche oversize ai micro top, riuscendo a sfoggiare sempre e comunque la sua dirompente femminilità.

Così Bella Hadid ha reinventato le regole dello streetwear

Regola uno dello streetwear: non ci sono regole. Si tratta di uno stile eclettico e creativo, dove ognuno può tranquillamente reinventare un suo stile capace di valorizzare la propria figura.

Ed è esattamente quello che ha fatto la supermodella, capace di sfoggiare outfit sensuali in ogni situazione: dai viaggi ai momenti di relax fino alle giornate alla fattoria di famiglia.

Bella ha costruito uno stile tutto suo partendo dalle misure. Tra i suoi outfit non mancano silhouette oversize, che si ispirano alla moda tipica degli anni ’90 nata sulle assolate spiagge della California popolate da surfisti e skaters.

Ai piedi? Non necessariamente tacchi. Esistono tante alternative che ammantano di briosa sensualità anche gli outfit sportivi. Innanzitutto le sneakers colorate, ispirate alle nuove tendenze di stagione. A completare l’outfit capi di ispirazione hip hop in combinazione con mini dress, body trasparenti e top corti che creano uno stile maliziosamente sexy e sbarazzino.

