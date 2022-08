Il ritorno dello stripe style: le righe fanno chic

Nell’epoca dei revival e dell’ispirazione attinta dalle stagioni della moda delle decadi passate, il ritorno dello stripe style non poteva mancare. Per stripe style si fa riferimento a quell’estetica che fa delle righe, orizzontali o verticali che siano, il proprio punto focale.

Lo stripe style mischia l’ispirazione vintage degli anni ’70, quella marinaresca, così come la raffinata estetica di coastal style, cottagecore o manorcore. Con lo stripe style possiamo dar vita a look essenzialmente da giorno, anche se, con il giusto tocco di attenzione, potremo addirittura finire a sfilare sul red carpet. Come ha fatto Barbie Ferreira di Euphoria al Vanity Fair party degli Oscar ’22!

Foto Instagram | @brandonmaxwell

Stripe style: maxi bande o mini righe? Entrambi, grazie

Come si indossano i capi a strisce? A chi sta bene questa fantasia e in che modo possiamo abbinare le righe al meglio? Le righe verticali sono più adatte ai fisici curvy, sui quali evitare le righe orizzontali aiuta a eliminare l’effetto ottico che allarga la figura. Al contrario, le righe orizzontali stanno bene sui fisici snelli. Tra le fantasie a righe da prediligere i designer hanno optato per due estremi opposti: da una parte le maxi bande orizzontali o verticali. Dall’altra le mini righe colorate in stile Paul Smith, Brandon Maxwell, Missoni, ma anche Marni, Jil Sander e molti altri.

Foto Instagram | @turquoise.swim

Pronte a scegliere i vostri capi di abbigliamento e accessori a righe per cavalcare l’onda della tendenza stripe style? E ricordate: un costume da bagno a righe è la scelta giusta per l’estate.