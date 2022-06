Tendenza manorcore: lo stile cottagecore si evolve

Che cosa significa manorcore? Manorcore è il termine che definisce quella tendenza moda che celebra uno stile minimalista ma volendo anche pomposo. Che rinuncia ai colori brillanti che caratterizzano il fashion world del momento per riportare lo sguardo verso nuance classiche e raffinate, ad esempio beige, celeste, blu o bianco in tutte le loro sfumature. Ma è anche la tendenza moda amata da chi apprezza un certo tipo di materiali per i propri capi di abbigliamento: fibre naturali al posto di quelle sintetiche. Moda consapevole al posto del fast fashion. Ecco come vestirsi come una vera dama da maniero in vacanza!

Tendenza manorcore: mood campagnolo ma raffinato

Quando parliamo di tendenza manorcore, infatti, dobbiamo far riferimento a un intero immaginario, più che a delle semplici scelte di guardaroba. Chi ama il manorcore, infatti, ama la letteratura, ama l’arte, ama godersi una tazza di tè orientale nella veranda di un cottage all’inglese. E come cavalcare al meglio questo tipo di mood se non con lo stile giusto? Il manorcore predilige:

materiali naturali: ad esempio lino, cotone, mussola; ma anche paglia per i cappelli o rafia per le calzature. Qualche idea ce la danno i cappelli di paglia di tendenza per l’estate, oppure le espadrillas in tutte le loro forme.

Tagli minimalisti e dal tocco genderless: si rinuncia a sensualità, nudità e capricci per prediligere tagli chic e raffinati. Un po’ come per la tendenza coastal style.

Colori classici: il bianco, il beige, il blu, il nero, il celeste, il rosa antico non passano mai di moda. Il motivo? Sono grandi classici che, a ben guardare, sono irrinunciabili in ogni armadio. Anche in quello di una fashion addicted che non riesce a non seguire le tendenze del momento, ad esempio la tendenza cottagecore.

