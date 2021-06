Espadrillas: i migliori modelli dell'estate 2021

Dai Pirenei al mondo intero, le espadrillas si confermano anche quest’estate la scarpa perfetta per la sua comodità e la sua attitudine mediterranea, chic e rilassata. Il loro bello sta nel fatto che hanno un design semplicissimo e sobrio super riconoscibile, che le rende unisex e facili da abbinare.

Che siano flat o con la zeppa, le espadrillas sono ideali sia come scarpa vera e propria che come ciabattina per il mare un po’ più raffinata e ricercata. Tutto sta nello scegliere il materiale con le quali sono realizzate: alle classiche in corda si affiancano quelle in pelle o ecopelle, ricamate o con applicazioni, dando loro maggiori possibilità d’uso. La suola, ovviamente, è sempre rigorosamente in corda.

Espadrillas: le più belle dell’estate 2021 da acquistare

Foto Uniqlo

La soletta imbottita rende queste espadrillas classiche di Uniqlo ancora più pratiche e resistenti, perfette con pantaloni e gonne ampie. Il design minimal le rende molto versatili.

Foto Zalando

Più particolari ed eleganti queste di Event&Odd: con suole leggermente rialzata, sono in ecopelle e hanno il cinturino alla caviglia. Sono perfette con un paio di jeans a sigaretta o flare tagliati sopra il malleolo col finale sfilacciato.

Foto Superga

Le Superga tutto fuorché noiose: sanno sempre reinventarsi con nuovi dettagli, come queste con la zeppa in corda. Una storta di espadrillas sportive molto divertenti grazie anche alla stampa.

Foto Zalando

Decisamente più romantico il modello Addison di Who What Wear: lo scollo della scarpa a V allunga il piede, la corda da annodare alla caviglia il dettaglio chic che le rende perfette anche con abitini e gonne.

Foto Chanel

Le espadrillas più preziose sono sicuramente quelle Chanel: le più celebri quelle in pelle di agnello color beige, la punta nera e il simbolo ton-sur-ton, ma ne esistono in tante versioni diverse. Questo modello è perfetto per la città: leggermente rialzate, sono più strutturate e comode.

Foto Asos

La rivisitazione in chiave Mary Jane di Asos Design è davvero divertente: il modello giusto per chi vuole qualcosa di classico ma con quel guizzo in più. Molto bella anche la punta smussata che le rende ancora più confortevoli. Top con un vestito a fiori.

Foto Zalando

Suola doppia e ricamo floreale blu, rosa e fucsia: le espadrillas si South Beach sono le più femminili in assoluto. Impreziosiscono anche il look più semplice, come maglietta bianca e jeans.