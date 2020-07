I cappelli da mare più belli sono proposti in diverse forme, di nuance accese o delicate, ideali per aggiungere un tocco più chic ai nostri look in riva al mare. I marchi leader nel campo degli accessori propongono per la stagione calda capi di moda mare ispirati a stili diversi, dai cappelli a larga tesa più classici a quelli di piccole dimensioni, come i bucket hat o berretti, semplici o con ricami e applicazioni colorate: scopriamo insieme i modelli di cappelli da mare più belli del momento.

Continua a leggere

Cappelli di paglia: grandi, medi o piccoli

I cappelli di paglia grandi sono i più fashion e raffinati, quelli che abbiamo visto più spesso indossare alle dive nei film, creazioni a larga tesa che le griffe pensano in varianti per ogni esigenza. Ai modelli beige fanno da contraltare quelli neri o blu notte.

Continua a leggere

A chi non ama i modelli grandi sono dedicati poi i cappelli di paglia piccoli con visiera più corta, perfetti anche per completare i look da giorno in città durante le vacanze, non solo quelli in spiaggia. Molti brand famosi propongono diverse varianti di questo tipo, cappelli con visiera corta color beige chiaro spesso decorati con fasce ricamate e multicolor intorno alla sezione centrale. I cappelli in paglia dell’estate, per quest’anno, sono semplici ed eleganti. Privilegiate i modelli a tinta unita, le fantasie lasciatele ai capi d’abbigliamento. Al massimo, potreste optare per un cappello con nastro a contrasto!

Continua a leggere

Continua a leggere

Cappelli oversize per il mare

I cappelli oversize li ritroviamo tra le tendenze della bella stagione. Donano uno stile vintage, sono eleganti e perfetti per dare un tocco in più al look da spiaggia. I cappelli con visiera maxi sposano nuance delicate e neutre, ecco perché li troviamo specialmente in beige e total white. Si abbinano a tutti i tipi di bikini e costumi interi; da sfoggiare anche con un kimono beachwear o un pareo a vestito.

Continua a leggere

Continua a leggere

Bucket hat per l’estate

Conosciuto anche come cappello da pescatore, quest’estate li vedremo super colorati con scritte di ogni tipo. Non manca, ovviamente, il bucket hat total black, ideale da abbinare sopra ogni tipo di costume o outfit da spiaggia. È uno dei cappelli più alla moda amato dalle fashion addicted.

Berretto o visiera?

Tra i cappelli da mare risaltano quelli con visiera, per uno stile ribelle e grintoso. Consigliati a chi desidera sfoggiare un look sporty chic, i berretti sposano nuance vivaci ed eccentriche, mentre le visiere vengono proposte in fantasia differenti. Possiamo trovarle anche trasparenti o in paglia intrecciata.