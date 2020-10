Cottagecore: il trend 2021 che celebra il ritorno alla vita rurale

Il Coronavirus ha indiscutibilmente cambiato molte delle nostre abitudini. Abbiamo dovuto limitare gli spostamenti, gli incotri, soprattutto durante il lockdown. Molti hanno riscoperto abilità e mestieri tradizionali: panificazione, ceramica, giardinaggio. Tornati alla vita, alcuni hanno deciso di trascorrere le vacanze in campagna. Tutto questo ha sicuramente influenzato il trend del 2021: il cottagecore.

Ma cos’è il cottagecore?

In realtà il cottagecore non è una vera e propria innovazione, più che altro un ritorno al passato, o all’idea del passato. La prima immagine che dovrebbe apparire nella vostra mente è uno scenario bucolico: centrini, carte da parati, un cottage in campagna con mobili decapati e un camino acceso. Marmellate fatte in casa, il profumo della crosta del pane. In poche parole, la campagna e la vita rurale, tutto ciò che di diverso c’è dal caos della grande città, la ressa e la fretta degli impegni.

https://www.instagram.com/p/B-2MuFBjMMC/?utm_source=ig_embed

E come si indossa il cottagecore?

Ovviamente c’è un dress code: abiti svolazzanti, maniche a palloncino, tessuti semplici. Sembrerebbe perfetto per l’estate (e in effetti lo è), ma si adatta perfettamente anche all’inverno: provate con una lunga gonna fiorata in tinte pastello, unita a uno spesso maglione di lana, stivali di gomma (il contrasto fa sempre il suo effetto) e magari una giacca cerata.

Stampe: frutta, frutta, frutta

Abbiamo già detto che il cottagecore è perfetto per l’estate, infatti sulle passerelle primavera/estate 2020/2021 è andato davvero alla grande. Per le decorazioni gli stilisti hanno avuto una sola parola in testa: frutta. Soprattutto le fragole, come quelle che Alessandro Michele ha usato per la collezione Gucci.

Gingham: il tessuto a quadretti

Il tessuto a quadretti, o gingham, è un pattern abbastanza ovvio quando si pensa alla campagna, alle lunghe passeggiate con pic nic all’aperto. Ma funziona molto bene anche per l’abbigliamento: su un vestito con gonna ampia, per l’estate, o come tessuto per i pantaloni da abbinare a stivaletti e maglione nei mesi più freddi.

Cardigan, gilet e maglioni: purché siano molto spessi

In campagna, si sa, il fresco la sera arriva: ecco che le più organizzate tirano fuori il maglione di lana, anche se è agosto. Ovviamente durante l’inverno è un capo essenziale, ma come sceglierlo? Semplice, non c’è una regola sul colore, vanno alla grande sia i giro collo che i cardigan, anche i gilet sono consentiti, purché siano molto spessi, da indossare morbidi e larghi.

Abiti e gonne: lunghi e a ruota

Lo svolazzamento è d’obbligo. I pantaloni vanno riservati alle attività di giardinaggio e alle scampagnate, per il resto: gonne e abiti. Lunghi e ampi, a fantasia o tinte pastello. Da indossare con una camicia leggera o con un soprabito pesante.

Accessori: zoccoli di legno e borse a sacchetto

La vita rupestre non potrebbe non influenzare anche gli accessori: dimenticate le scarpe da tennis, ai piedi solo zoccoli di legno, sabot e scarponcini. Al braccio una borsa di tela, con i manici oppure a sacchetto, stretto con un cordoncino.