Coastal style: solo per donne raffinatissime

Non avete mai sentito parlare di coastal style? Non c’è problema, ve lo spieghiamo noi. Il coastal style è quello stile di abbigliamento che prende ispirazione dall’estetica dei raffinati luoghi di mare americani ed europei. Fatto di colori chiari, tagli e forme minimaliste, raffinati look adatti soprattutto alle calde giornate estive. Mentre si sorseggia un cocktail o si legge un libro in barca o in veranda. Particolarmente adatto alle donne mature, tanto da essere chiamato anche grandmother coastal style, può essere declinato anche in look più giovanili. L’importante è seguire questi 3 precetti, però. Eccoli di seguito!

Cos’è che fa davvero il coastal style?

La scelta dei colori è uno dei punti fondamentali per realizzare il giusto look in coastal style. Innanzitutto vanno prediletti bianco e beige, in tutte le loro gradazioni e sfumature. Per creare un po’ di contrasto nell’outfit, invece, si ricorre al blu, agli azzurri, ai celesti che richiamano proprio il colore del cielo e del mare in estate.

Particolare attenzione va prestata anche ai tessuti: dal lino, al cotone, alla rafia, le parole d’ordine sono fibre naturali. Una vera amante del coastal style rinuncia infatti alle fibre sintetiche e plasticose, per ricorrere a tessuti di classe e naturali. Il lino e il cotone, ma anche la paglia per gli accessori, ad esempio i cappelli di paglia o le borse in rafia di tendenza durante questa stagione calda!

Lo stile deve essere minimalista: non strafare con accessori, tagli particolari o abbondanza di tessuti. Il coastal style predilige tagli semplici e lineari, ad esempio bluse o pantaloni morbidi in lino. Canottiere, sandali e accessori in cuoio o paglia. Ma anche zoccoli di legno, per conferire un leggero tocco rustico all’outfit!