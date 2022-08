Ci siamo innamorate di questi look di Zara Atelier!

Pochi ma ottimi! Potremmo riassumere così la nuova collezione di Zara Atelier, che lancia solamente sei abiti dal gusto romantic rock perfetti per combattere la “depressione” post vacanza. Proprio alla fine dell’estate, quando ci apprestiamo a ricominciare con il solito tran tran ecco che il colosso spagnolo ci sorprende con una nuova capsule dall’allure inconfondibile al quale non riusciamo proprio a resistere!

Fine estate mai: i look che ci fanno sognare sono Zara Atelier

Corti, lunghi, super colorati e con un mix di tessuti degno dell’alta sartoria (ma a prezzi contenuti!): la nuova collezione Zara Atelier è un tripudio di personalità! Ne bastano solo sei per lanciare la regina del low cost nell’iperuranio e far innamorare noi comuni mortali di questi look incredibili.

Foto Zara

Gli abiti proposti sono perfetti per la fine dell’estate ma soprattutto per farci assaporare gradualmente la mezza stagione attraverso outfit d’eccezione, che ci faranno sentire dame di gran classe o rocker grintose. I dettagli fanno la differenza e si vede! Un esempio? Il caftano Zara Atelier che mostra la sua eleganza anche come abito da sera, grazie alle paillettes metalliche.

Foto Zara

Sentori d’oriente ci vengono trasmessi dai tessuti e dalle linee incrociate della gonna del primo abito, che unito al corpetto da una cinta in pelle stringata è un tripudio di stile. Il colore è protagonista del modello corto con maniche a palloncino, perfetto per chi vuole aggiungere un tocco di volume al proprio outfit, mentre chi ha un’anima zuccherosa trova il suo must nell’abito babydoll bianco con ricami rossi a contrasto.

Foto Zara

Il top della collezione è però lui, l’abito romantic-rock per eccellenza che mette insieme tessuti di pregio e borchie, inserti metallici e pizzi, nastrini e nuance indimenticabili.

Insomma, Zara Atelier ci regala un abito per ogni nostra sfaccettatura, non ci resta che scegliere quello più adatto!