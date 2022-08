La nuova collezione autunno-inverno 2022 Carpisa è un inno all’eleganza

Quante volte guardate sognanti le proposte delle celebs bramando questo o quell‘accessorio? Se non avete a disposizione un budget da capogiro e non potete permettervi la borsa Birkin Hermes più costosa al mondo, ecco che Carpisa viene in vostro soccorso con la nuova collezione autunno inverno 2022!

Carpisa fa per gli accessori moda quello che la nuova collezione Pandora fa per i gioielli: di stagione in stagione offre un catalogo ricco e glamour! Mai come quest’anno, però, il marchio low cost si è sforzato di offrire modelli fashion per solleticare la vostra fantasia. Diamo allora uno sguardo ai must have irrinunciabili della nuova collezione!

Shopping bag, la borsa dei desideri

Foto Carpisa

L’università, il lavoro, la palestra, le amiche, un aperitivo in compagnia: se uscite la mattina per non tornare prima di cena, allora la vostra migliore amica è la shopping bag. Carpisa vi propone una delle borse iconiche di tutti i tempi, un modello capiente super fashion che vi farà girare la testa! Il casual chic è il perfetto connubio di eleganza e comodità e in questa maxibag riuscirete a far entrare tutto il necessario (e anche di più!).

Borsa piccola per essere cool anche a lavoro

Foto Carpisa

Anche a lavoro non abbandonate mai lo stile e volete distinguervi con un accessorio incredibile? La linea Mandy by Carpisa fa uscire dal cappello una borsa portadocumenti non troppo grande ma capiente: semplicemente perfetta per portare con voi l’inseparabile tablet ed essere fashion!

Le vacanze non finiscono mai con questo trolley

Foto Carpisa

Se invece sognate di stare in vacanza tutto l’anno, o almeno di non dover subito ricominciare con il solito tran tran lavorativo, comprare questo trolley di Carpisa vi farà bene. Rosso come il vostro rossetto Dior preferito, rigido e ampio: aspetta solo di essere riempito per una fuga romantica dell’ultimo minuto!

Zaino in spalla sì, ma fashion!

Foto Carpisa

Carpisa in fatto di zaini è semplicemente imbattibile e anche con la nuova collezione non si smentisce. Un rosso ciliegia irresistibile e la forma arrotondata lo elevano a must have di stagione, inoltre i due scomparti con rifiniture a contrasto sono un vero tocco di classe. Che dire, se vi sentite sporty chic questo è quello che fa per voi!

Portafoglio in pelle: intramontabile

Foto Carpisa

Finiamo la carrellata della nuova collezione Carpisa con uno dei 10 accessori invernali che ogni donna dovrebbe avere: il portafoglio in pelle nera, tanto semplice quanto unico. Doppio scomparto e tante tasche nelle quali poter momentaneamente appoggiare le carte di credito tra una strisciata e l’altra nel vostro negozio preferito.