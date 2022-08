Nuova collezione Pandora: i gioielli che raccontano la nostra estate

Gli accessori sono un vezzo irrinunciabile per quasi ogni donna: qualcuno diceva “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”, e non potremmo davvero darle torto. Di pari passo con le ultime tendenze moda imperanti, questi completano qualsivoglia mise attribuendole d’emblée un tocco tutto personale. I più amati negli ultimi anni? Senza dubbio i gioielli Pandora. Ebbene, a tal proposito abbiamo pronta una collezione fresca d’ uscita di cui innamorarci.

Il perché di cotanto successo si deve probabilmente all’originalità ed alla riconoscibilità degli accessori: ogni collezione prevede collane, anelli, orecchini e bracciali -alcuni di questi continuativi- tutti componibili e ricchi di dettagli, talvolta smaltati talvolta adorni di pietre preziose. Variano i metalli proprio come variano i temi, le occasioni dedicate, permettendo a chi li indossa di raccontare la propria storia attraverso di essi.

L’ultima capsule include, proprio come in passato, una collaborazione con il colosso Disney, sempre grandemente apprezzata. In seguito a “Monsters & co.” ed alle Principesse, è ora il turno dei personaggi della celebre fiaba di “Winnie The Pooh”, l’orsetto amato da adulti e bambini . Non mancano poi nuove proposte di gioielli di tendenza da aggiungere alla linea base, realizzati in oro rosa, oro giallo ed argento. Vediamo insieme i più graziosi!

Charms: la collaborazione Disney x Pandora ed i dettagli luminosi

Famosa per le sue redditizie collaborazioni con Disney, Pandora ha ora deciso di regalarci un’altra gioia in occasione dell’estate: come accennato poco fa questa volta è toccato ai noti ed amatissimi personaggi di “Winnie the Pooh“! Il charm raffigura proprio l’orsetto protagonista, in placcatura oro 14k, che posa seduto e pronto a gustarsi un po’ del suo delizioso miele.

La deliziosa miniatura è adorna di una t-shirt dipinta con smalto rosso, mentre i dettagli realizzati in smalto nero delineano su di lui un’ espressione allegra. Oltre a questo sono disponibili in store ulteriori quattro charms raffiguranti gli altri soggetti del “Bosco dei 100 Acri“.

Veniamo poi a quest’altro grazioso charm, questa volta pendente, il quale ritrae un Gattino dalle finiture scintillanti, decorato con pietre e smalto che a sottolinearne la personalità. Realizzato in oro rosa 14k, a ricordare i gioielli rosa tanto in voga, il corpo presenta cinque stelle luminose pensate per esprimere l’amore per le passeggiate notturne: un’occasione perfetta per portare sempre con sé il proprio amico felino.

Ecco i bracciali impreziositi da loghi e cuoricini

Ecco poi una nuova proposta per dare vita al proprio bracciale componibile: romantico simbolo d’amore, il bracciale della linea Pandora Moments presenta l’iconica maglia “snake” accanto ad una delicata chiusura a cuore. Rifinito a mano e dalla placcatura in oro rosa 14k, esso potrà ospitare quanti più charms si desiderino.

È il turno di questo raffinato bracciale rigido “Pandora Signature“, per arricchire la serie “bracciali belli da regalare“: pensato in oro massiccio 14k e dal profilo sottile e contemporaneo. Il design appare rotondo e quadrato al contempo, nascondendo una cerniera che consente di aprire e chiudere il gioiello con facilità.

Collane in metalli preziosi

Ancora l’amatissima maglia “snake” per questo assoluto must-have: appartenente alla serie “Pandora Moments“, questa collana rifinita a mano presenta una placcatura in oro rosa 14k ed una chiusura a sfera decorata dal logo del brand. Stupenda se indossata da sola oppure in combo ad un pendente.

Lussuosissimo questo collier con pendente “Pandora Signature“: realizzato in oro massiccio 14k, sicuramente di grande effetto, presenta un pendente lucido rotondo ma squadrato, mentre i tre anelli permettono di regolarne la misura adattandola alle proprie esigenze.

E, qualora ci fosse il dubbio riguardo a come abbinare i gioielli, ci sentiamo di suggerire che questa catenina potrebbe dare il meglio di sé accanto ad uno di quegli abiti lunghi estivi che tanto amiamo indossare in questo periodo.

Anelli da vera principessa

Passiamo ora agli anelli: quello poco sopra, raffinato e regale, è ispirato ad una preziosissima Tiara in argento sterling 925 -sì, argento come i gioielli tanto di tendenza– e decorata da un motivo ad arco, ornato da pietre in zirconia cubica extra brillante. Le micro-sfere texturizzate delineano i contorni del gioiello scintillante fino a donargli un aspetto fiabesco e maestoso.

Il design moderno incontra la raffinatezza della lavorazione artigianale in questo anello “Pandora Signature“: in oro 14k, l’ elegante gioiello riprende i tratti degli altri pezzi della capsule, dettagliati dall’ audace combinazione di profili. Un accessorio semplice, ma che sarà in grado di dare luce a qualsiasi outfit.

Più orecchini pendenti per tutte

È la volta degli orecchini: chiudono la parure di lusso “Pandora Signature” questi cerchi in oro massiccio 14k, i quali riprendono le linee dell’iconico bracciale rigido mostrato poc’anzi con tanto di gioco di profili. Non solo eleganti: essi si addicono alla perfezione alla popolare tendenza degli orecchini rotondi.

Pronto a fare innamorare, questo modello d’orecchini in argento sterling 925 si abbina alla maglia “snake” di Pandora sopracitata e così a tutti gli altri elementi della medesima collezione. Essi sono stati concepiti per rappresentare un simbolo d’amore da sé oppure, in alternativa, abbinati ai charm più disparati nell’intento di raccontare qualcosa di personale.