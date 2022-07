3 tendenze dalle ultime sfilate estive di cui parlare assolutamente

In passerella tra Parigi e l’Italia abbiamo appena visto sfilare le collezioni primavera estate 2023 ready to wear dei più grandi brand di moda. Da Balenciaga, che ha chiamato a indossare i propri abiti celebrity del calibro di Nicole Kidman, fino a Valentino che ha noleggiato Piazza di Spagna per mostrarci le sue nuove creazioni (Dior per l’occasione gli ha chiesto un risarcimento da capogiro), noi abbiamo cercato di individuare 3 trend da tenere assolutamente d’occhio per la prossima stagione.

Stile romantico ma futuristico

Tra le prime tendenze che ci sono balzate all’occhio c’è quella del ricorso ad abiti romantici, dai colori chiari e allegri, che allo stesso tempo hanno anche un tocco di futuristico. Un esempio possono essere i nuovi capi firmati Nina Ricci, ma anche quelli coloratissimi e femminili di Valentino. Attraverso l’uso di piume, maxi paillettes che ricordano le scaglie della coda di una sirena, ma anche di tessuti dinamici, ci troviamo a metà tra una moda romantica e wild allo stesso tempo. Come se fossimo approdati su un nuovo, coloratissimo pianeta in stile Avatar!

Foto Instagram | @ninaricci

Foto Instagram | @ninaricci

Tra il vintage e il minimalismo in stile Balenciaga

Da una parte l’esagerazione delle piume, dall’altra il minimalismo che caratterizza Balenciaga e la sua ultima collezione. Anche in questo caso abbiamo visto sfilare abiti dall’aspetto futuristico, realizzati in materiali tecnici come il pvc, il silicone o tessuti oro e argento, ma la differenza sta nei tagli. Con tute all over, comprese di calzature da infilare tutte in una volta, e maschere nere che coprono totalmente il volto, il minimalismo Balenciaga è da tenere d’occhio.

Foto Instagram | @balenciaga

Foto Instagram | @balenciaga

Fatto a mano: come da Dior

Alla Sfilata Dior che si è tenuta a Parigi non abbiamo solo ammirato l’abito bianco di Beatrice Borromeo, ma anche visto passare colori accesi, volti coperti, celebrity portavoce dell’estetica di uno o dell’altro brand. Quanto piuttosto la raffinatezza dell’artigianalità. Per questo tra i fashion trend per la prossima stagione ve ne segnaliamo uno che sembra porsi all’estremo rispetto agli altri due. Dai colori accesi come il fucsia o il verde smeraldo, si passa a nuance neutre come il beige, il tortora, il bianco panna. Dai tessuti tecnici si passa a quelli arricchiti con pizzi, frutto di mani artigiane sapienti.

Foto Instagram | @dior

Lo stile Dior è uno stile anticheggiante, perfetto per chi ama le tendenze cottagecore o manorcore!