Sfilata Valentino 2022 a Roma, Dior chiede il risarcimento

Per la sfilata della nuova collezione primavera estate 2023 Valentino ha scelto la città natale del brand: Roma. Una sontuosa sfilata ha colorato la scalinata di Trinità dei Monti, Piazza di Spagna e tutte le vie limitrofe. Compresa la celeberrima via Condotti, dove sorge, tra gli altri, anche un punto vendita della maison francese Dior. La sfilata ci ha fatto impazzire, ma la presenza della concorrenza che ha impedito l’accesso al proprio store non è piaciuta a Dior, che ora vuole un risarcimento del valore di 100mila euro da Valentino! Scopriamone i dettagli.

Foto Instagram | @pppiccioli

Perché Dior chiede un risarcimento a Valentino?

Le ragioni che hanno spinto Dior a chiedere un risarcimento sono semplici: durante la sfilata sembra che la security abbia bloccato il traffico di alcuni clienti che sarebbero stati interessati a entra nel punto vendita Dior che sorge proprio all’angolo tra Piazza di Spagna e via Condotti. Prima che l’evento avesse luogo, sembra anche che Dior avesse reso chiara la propria preoccupazione rispetto alla questione, ricevendo rassicurazioni che il loro traffico di clienti non sarebbe stato bloccato o condotto altrove.

Foto Unsplash | Danilo Capece

Le cose non sono andate come si sperava e ora Dior è stato chiaro: un risarcimento da 100mila euro da versare entro le prossime due settimane oppure si passerà per vie legali!