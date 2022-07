La regina di Dior in bianco: l’abito di Beatrice Borromeo

Musa e allo stesso tempo estimatrice dell’eleganza di Dior, Beatrice Borromeo ha scelto ancora una volta un abito da sogno firmato dalla maison francese per uno dei suoi ultimi eventi. In particolare stiamo parlando della sfilata Dior Haute Couture, che si è appena tenuta a Parigi. Da sempre Beatrice Borromeo non delude con la sua classe inalienabile e ad aiutarla nella composizione dei look troviamo sempre la mano esperta e sapiente di Maria Grazia Chiuri, stilista a capo della maison francese dal 2016. Ecco l’abito che Beatrice Borromeo ha scelto per la sfilata di alta sartoria Dior!

Bianco e di classe: Beatrice Borromeo in Dior

Abito chemisier bianco panna, foulard si seta a stampa fantasia sui toni dell’avorio e del blu tra i capelli ( stile regina Elisabetta II), mini bag in paglia e stiletto Dior color carne. Beatrice Borromeo alla sfilata di alta sartoria Dior era una vera stella di raffinatezza. A completare il look anche maxi occhiali da sole da diva neri e un dettaglio in pizzo che arricchiva la gonna longuette del suo abito chemisier color avorio firmato Dior!

Non vediamo l’ora di lasciarci incantare ancora una volta dallo stile chic e ultra raffinato di Beatrice Borromeo!