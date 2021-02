Orecchini rotondi, i modelli più belli del 2021

Gli orecchini rotondi sono un accessorio intramontabile. Li usavano le nostre mamme, le nostre nonne. Sono eleganti, ma possono diventare anche la ciliegina sulla torta di un look casual.

Un paio di jeans slavati e una t-shirt bianca possono essere banali e scontati, ma aggiungendo un paio di orecchini rotondi trasformano tutto in un look ricercato ma non impegnativo.

Foto Missoma

Tuta e scarpe da tennis? Bastano degli orecchini rotondi per un look in perfetto streetstyle.

Per una cena romantica, si possono indossare con un lungo abito nero, o abbinati ad un paio di pantaloni dal taglio classico per l’ufficio.

Insomma, gli orecchini rotondi vanno bene sempre: ecco quali sono gli orecchini rotondi da avere nel 2021.

Foto Missoma

Gli orecchini a cerchio in oro giallo

La versione più classica è quella in oro giallo. Per rubare il look alle nonne, si potrà pensare di scegliere un modello più grosso, magari con decorazioni e intagli.

Foto Ledamadera

Ovviamente, la possibilità di un semplice cerchio d’oro è sempre valida. Ma per una versione davvero preziosa, sul giallo risalterà benissimo un’incastonatura di brillanti.

Foto Gioielli di Valenza

Gli orecchini rotondi argentati

Per una spesa più ridotta, e magari un uso più frequente, anche l’argento è perfetto. Ovviamente, si potrà anche fare un investimento scegliendo l’oro bianco. Il risultato, ad ogni modo, è assicurato.

Foto Pd Paola

Orecchini rotondi in oro rosa

Una versione spesso trascurata, ma al contempo elegante e moderna è quella in oro rosa. Con questo tipo di metallo potremmo pensare ad un modello più complesso, come un triplo orecchino, o una composizione di cerchi, che ne faccia risaltare il colore.

Foto Apm Monaco

Gli orecchini a cerchio colorati

Parlando di colore, con l’arrivo della primavera e il ritorno dei colori, perché non scegliere un modello più eccentrico?

Foto Bottega Veneta

Bottega Veneta, per esempio, ha proposto una versione smaltata a spirale, e addirittura una in pelle.