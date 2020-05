I vestiti lunghi estivi sono un must della stagione calda, meglio ancora se hanno prezzi vantaggiosi. Per fortuna numerose griffe propongono interessanti abiti lunghi estivi low cost che si possono acquistare direttamente online. L’estate d’altronde è il periodo ideale per indossare maxidress da giorno e da sera, dagli articoli con classiche stampe floreali che restano un evergreen durante i mesi caldi, ai modelli più eleganti. Ecco allora i vestiti lunghi più cool e low cost della stagione estiva.

Vestiti lunghi estivi a fiori

Forever Unique | Zalando

Gli abiti lunghi a fiori rappresentano uno dei must have del momento, creazioni previste in forme classiche, asimmetriche, con spacchi oppure con spalle scoperte.

French Connection | Zalando

Brand come Forever Unique propongono vestiti accollati a fiori estremamente romantici dalla forma ariosa, mentre French Connection premia modelli ricamati dalle tinte sfumate che profumano di magia.

Asos Design

Più sexy nel loro taglio asimmetrico i vestiti lunghi online di Asos Design che, nella versione floreale, propone sottovesti lunghe a balze con spalline sottili e volant, il tutto tempestato di fiori.

Desigual

Decisamente esotica la proposta di Desigual, con abiti lunghi online dai colori sgargianti. Mango vestiti punta su linee meno appariscenti ma più romantiche, a partire dalle tonalità.

Vestiti lunghi Eleganti e da sera

In vista delle cerimonie e dei party estivi più glamour, diversi brand realizzano abiti lunghi e vestiti lunghissimi di estrema eleganza.

Zara

Zara vestiti punta su modelli che attirano l’attenzione: dagli abiti midi con collo rotondo e scollo a V a maniche lunghe, agli abiti più eccentrici con scollo quadrato e spalline sottili o ancora i bellissimi vestiti jacquard limited edition.

Zaful

Zaful punta su modelli attillati e sexy, dagli abiti drappeggiati con spacco e schiena aperta, perfetti per la sera, ai vestiti da party lunghi a fessura. Mentre Gina Bacconi è più classica con abiti lunghi in chiffon.

Vestiti lunghi per l’estate monocromo

L’abbigliamento online prezzi bassi include anche vestiti lunghi estivi monocromatici che si addicono perfettamente a tutte le occasioni, a seconda di come i colori vengono declinati sui tessuti, e in base alle linee dell’abito.

Vestito nero

H&M

Il total black piace ad H&M che lo propone su numerosi abiti, dal vestito lungo nero a camicia con cintura, al delizioso modello con maniche a sbuffo, o per restare sul semplicissimo, nell’abito in cotone groffato a doppio strato, perfetto per il giorno.

Zara

Zara privilegia il nero nel vestito strutturato con collo rotondo ampio e maniche corte, Asos lo propone su un lungo abito da spiaggia allacciato sul retro con incrocio sul davanti.

Bianco

H&M

H&M privilegia il bianco purissimo sia in un delicato abito lungo con volant in tessuto leggero che nei candidi caftani con sangallo e in tessuto goffrato. Vere delizie per gli occhi.

Zara

Zara non è da meno e di bianco veste abiti con scollo rotondo a costine, perfetti per il giorno sbarazzino. Ma anche vestiti pensati per la notte come l’abito in maglia cut out con dettaglio di apertura sulla pettorina.

Vestito lungo Rosso

Kaffe | Zalando

Il rosso acceso è protagonista di un vestito lungo di Kaffe con spalline sottili, anche Bershka lo premia in alcuni abiti da giorno particolarmente vivaci e Oysho non è da meno con modelli lunghi essenziali ma mai scontati.

Bershka

Forever Unique | Zalando

Più elegante la versione di Glamorous nel suo vestito rosso lungo con grande fiocco sul davanti.

NA-KD

Raffinate ed essenziali le proposte su Zalando vestiti donne di NA-KD con rossi accesi che virano verso il fucsia.

Vestiti lunghi per l’estate con spacco

Lo spacco non tramonta mai, autentico must di vestiti lunghi estivi che si fanno desiderare, sensuali e conturbanti.

Asos Design

Asos Design lo premia su diversi modelli, dai vestiti lunghi a portafoglio allacciati in vita con spacco modesto, ai più ampi spacchi del modello a pois da giorno o dei vestiti a righe morbidi e delicati.

Vesper | Asos

Vivace ed elegante il vestito monospalla rosa di Vesper con spacco lungo laterale, piccolo ed essenziale lo spacco di Kaos Jeans che valorizza sul davanti abiti in denim elasticizzati super-attillati.

Vestiti lunghi plissettati

Mango

Da Mango a Motivi fino a Pinko, è un tripudio di vestiti lunghi estivi plissettati che fanno subito eleganza.

Motivi

Motivi propone modelli plissé con volant, Mango premia abiti con scollo a V dai colori inusuali come il viola scuro o in versione metallizzata.

Pinko

Vivace e originale la proposta plissettata di Pinko che premia i colori con vestiti lunghi fucsia acceso, azzurro cielo e giallo splendente.

Asos

Plissettati, raffinati e dal prezzo super-vantaggioso gli abiti di Asos che virano dalle tinte più accese come il rosso al più delicato rosa.