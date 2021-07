Pare che quest’estate non si parli d’altro. L’abito crochet torna in grande spolvero, lungo o corto, bianco o nero, oppure colorato. Effetto arcobaleno o super lusso, qui vi sveliamo i modelli e gli abbinamenti da mettere subito in valigia se partite, o direttamente addosso alla conquista della città.

Abito crochet ASOS – Fonte sitoweb

Vestito crochet, il lusso che incanta

Abito crochet Ferragamo – Fonte pinterest

L’abbiamo visto ondeggiare sulle passerelle di Valentino e Ferragamo e ce ne siamo subito innamorati. L’abito crochet conquista l’estate con grande stile. In colore bianco, perfetto con l’abbronzatura, sandali bassi (magari gioiello?), immancabile cappello e borsa di paglia, è l’outfit di ogni donna che vuole sentirsi una star dallo stile memorabile. Nella versione nera invece si rende perfetto per le occasioni serali, dall’aperitivo in poi arricchito con dettagli luminosi quali paillettes e perline. Ben accetti anche intarsi e nastri a segnare il punto vita o le maniche.

Abito uncinetto per tutti, corto o lungo?

Abito crochet corto Zara – Fonte sitoweb

Il dilemma è (quasi) sempre lo stesso. Corto o lungo. Perché scegliere? L’abito corto è più adatto a figure minute perché slancia, la versione lunga sta meglio a chi è più alto, ma non esistono più regole così rigide. L’importante è mantenere la figura armonica, l’equilibrio delle parti insomma. Gli accessori e gli abbinamenti aiutano l’outfit. Ecco che l’abito crochet è “amico” delle ciabattine basse e dei sandali gioiello, mentre funziona bene anche con tacchi alti e vertiginosi di sera. Birkenstock sempre verdi e sneakers bianche sono new entries, per gli abbinamenti durante la giornata.

“Uno, nessuno e centomila”, come abbinare l’abito crochet

Abito crochet Mango – Fonte sitoweb

Abbinare l’abito crochet è davvero facile. Prendiamo un modello con i bottoncini sul davanti perché è certamente più versatile. Il vestito completamente abbottonato funziona come maxi dress, da indossare con boots e camperos nelle versioni primaverili a maniche lunghe. Se invece l’abito è aperto diventa un copricapo perfetto e stiloso. Indossatelo con un paio di jeans, canotta e tacchi alti. Oppure come gilet lungo da abbinare a sottovesti impalpabili, shorts, mini dress e top estivi. Avete l’imbarazzo della scelta!