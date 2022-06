Abbigliamento estate: tendenze da seguire secondo Stylight

La piattaforma per lo shopping online che è il sogno di ogni fashion addicted, Stylight, ha decretato quali sono le tendenze abbigliamento da seguire per l’estate. E noi non potevamo riportarvi le più interessanti, tutte ispirate all’estetica anni ’90 e ’00 e con un elemento in comune da non trascurare: sono tutte all’insegna di comfort che non rinuncia allo stile. Ecco 2 tendenze abbigliamento e 2 tendenze calzature secondo Stylight!

Set all’uncinetto

La crochet mania non riguarda solo i bucket hat all’uncinetto, ma anche i vestiti estivi all’uncinetto e i set coordinati realizzati con la stessa tecnica. I set all’uncinetto si collocano a metà tra l’ispirazione colorata e vintage degli anni ’70, perfetta per celebrare il Pride Month, e gli anni ’90: che non rinunciano ai capi coordinati!

Giacche e capi crop top

L’abbigliamento estate secondo Stylight si ispira a Miu Miu, che ha dato il la nell’uso di giacche e capi crop top. Capi dal taglio inaspettato e di tendenza, soprattutto per l’estate 2022. A confermarcelo anche le celebrity: da Zendaya a Chiara Ferragni a Sidney Sweeney, star della serie Euphoria.

Sandali platform

Di rafia o di pelle, di materiali tecnici, di plastica o in un mix di tutto ciò, l’importante è che i sandali siano platform. Anche in modello mules! Tra le tendenze calzature dettate da Stylight, infatti, i sandali platform sono irrinunciabili. E anche molto comodi!

Foto H&M

Scarpe con tacco vertiginoso e plateau

Regalarsi qualche centimetro in più non significa necessariamente stare scomode e traballanti, soprattutto ora che tra le tendenze estate 2022 sono tornate a brillare le scarpe con plateau. Da Versace a Valentino, ne abbiamo viste sfilare delle belle in passerella e adesso possiamo godercele anche per l’estate!