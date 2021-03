Lanciato da Miu Miu e diventato una vera e propria tendenza, l’uncinetto è tornato protagonista della moda. Mescolandosi alle ispirazioni di fine anni ’90, il cappello più cool di questa primavera sarà il crochet bucket hat, ovvero il cappello alla pescatora realizzato con questa tecnica.

Non c’è da stupirsi visto che già l’anno scorso ha spopolato il trend del cottagecore, ovvero l’amore per uno stile più rustico e genuino, fatto anche di oggetti e capo hand-made.

Infatti, se ormai tutti i marchi di moda, sia high che low cost, questa primavera propongono un bucket hat realizzato a maglia, è anche possibile realizzarlo in casa. La tecnica dell’uncinetto non è particolarmente complicata e grazie ai tanti tutorial presenti su YouTube è possibile creare un proprio cappello alla pescatora in totale autonomia, con il colore e il decoro che più preferiamo.

Online è possibile acquistare kit completi con istruzioni e materiali come il Joanne Hat – Intermediate crochet kit, che propone la rafia derivante dalla fibra di legno per dar vita a un cappello basico e lineare, per chi ha uno stile minimal ma colorato.

Bucket hat all’uncinetto: ecco i più cool da acquistare subito

Se non avete voglia di cimentarvi con la maglia e volete subito un bucket hat da sfoggiare questa primavera, date un’occhiata alla nostra selezione dei modelli più interessanti.

Missoni – Cappello in rafia a uncinetto

Foto | Luisaviaroma

Super estiva la versione di Missoni, che punta tutto sul bianco e i colori pop. In 100% viscosa.

We2 – Cappello Crochet Wave

Realizzato a mano con i colori del mare: questo cappello alla pescatora è l’accessorio definitivo per la primavera-estate.

Foto | We2

ASOS DESIGN – Cappello da pescatore verde in paglia lavorata all’uncinetto

Non poteva mancare una proposta sui toni pastello, super di tendenza quest’anno: questo verdino lo vedremo parecchio insieme al lilla.

Foto | Asos

Fluffy – Smiley buckey hat

Il brand inglese Fluffy è specializzato in abiti crochet: si possono creare completi coordinati tutti rigorosamente fantasia.