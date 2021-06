Dalle stampe floreali ai look monocolore in tonalità pastello. Dagli abiti crochet realizzati all’uncinetto a quelli in tessuto trapuntato. Dai vestiti sottoveste agli chemisier. L’estate 2021 è piena di tendenze da seguire, che si destreggiano tra i grandi classici intramontabili come le stampe floreali e l’ispirazione anni ’90, che sembra ormai irrinunciabile. Tra i vestiti estate 2021 possiamo trovare diverse tendenze che rispecchiano stili semplici ma allo stesso tempo eleganti e decisi. Zara, ad esempio, propone abiti da indossare all day long con volants e maniche a sbuffo. Scopriamo insieme le tendenze più interessanti!

Foto SHEIN

Vestiti estivi: i colori di tendenza sono pastello

Foto Zalando

Diamo il benvenuto alla bella stagione e alle giornate baciate dal sole con le palette di colori in nuances pastello. Perfetti sia per la primavera che per l’estate, i colori pastello vengono declinati sia su abiti eleganti dal gusto naive che per capi più sportivi. Tra i colori prediletti vi sono sicuramente il rosa, il lilla, il verde menta e il celeste. Ah, e non dimentichiamoci del giallo pastello. Rimane solo l’imbarazzo della scelta!

Foto Zalando

Vestiti estate 2021: tendenza abito sottoveste

Se volete puntare su un look sensuale ed elegante, sappiate che la tendenza abito-sottoveste è così amata in passerella che anche i brand di fast fashion hanno deciso di riempirne i propri scaffali. Da Zara, ad esempio, si trovano di decine di modelli di abiti in tessuti brillanti e impalpabili come il raso.

Foto H&M

Si va dal color ciclamino al rosso, dal bianco al classico nero, fino al verde petrolio. Gli abiti sottoveste con spalline sottili sono sia corti che lunghi. Dovete solo scegliere il vostro modello preferito!

Foto Zara

Vestiti estate 2021: mix di fantasie di tendenza

Foto H&M

Tra le fantasie di tendenza non passano inosservati i pois, l’animalier e la stampa foulard. Anche ricami e prints floreali sembrano essere tra i grandi classici irrinunciabili per l’estate, sia con mini fiori che con maxi fiori colorati.

Foto H&M

La stampa foulard di ispirazione anni ’90 e ’00 è molto cara a Donatella Versace. Ce lo confermano anche Chiara Ferragni e Fedez, che spesso sfoggiano abiti personalizzati firmati Versace con stampe a foulard!

Vestiti estivi: tendenza crochet

Tra le tendenze della bella stagione spiccano sicuramente gli abiti crochet e quelli in tessuti intagliati. Gli abiti all’uncinetto, così come gli accessori o i costumi da bagno realizzati con questa tecnica, sono perfetti per realizzare look estivi femminili ma non troppo pretenziosi.

Foto H&M

Il bianco è tra i colori più adatti per l’estate, perché mette particolarmente in risalto l’abbronzatura.