Se anche voi siete finite vittime della knitwear mania lo scorso inverno, preparatevi a non rimanere deluse neanche per la primavera-estate 2021. Tra le tendenze per la stagione calda, infatti, si può annoverare la degna controparte della mania per i capi in maglia: la tendenza crochet, cioè quella dei capi e degli accessori realizzati all’uncinetto.

Foto Getty Images | Christian Vierig

I capi intrecciati sono stati protagonisti di decine di collezioni estive in passerella e ora siamo pronti a sfruttarli per dar vita a look da giorno “spensierati” dal gusto naive, che ci ricordano la moda degli anni ’70 grazie ai loro colori e alle loro fantasie patchwork. Ecco le proposte più interessanti del mondo del fashion per quanto riguarda la moda crochet!

Tendenza crochet: i top

Tra le scelte migliori in fatto di capi crochet ci sono sicuramente i top e i crop top. Questi capi all’uncinetto sono perfetti per la stagione calda, sia da abbinare a capi più glamour come un blazer, sia insieme al denim o ai capi in pelle per ottenere un outfit da festival in stile Coachella… se solo ci si potesse ancora andare! Tra i colori più di tendenza in questa primavera-estate 2021 vi sono sicuramente le sfumature pastello, che si adattano perfettamente allo stile crochet.

Scegliete reggiseni all’uncinetto da abbinare a giacche o felpe sportive, oppure crop top da unire a minigonne o pantaloncini bermuda. I bermuda, infatti, sembrano essere un altro dei trend di stagione!

Capi all’uncinetto: moda mare e costumi da bagno

Quale miglior luogo del lungomare per sfoggiare i nostri capi all’uncinetto? I costumi da bagno crochet, abbinati a minidress leggeri in patchwork o a prendisole coordinati al costume, sono perfetti per la spiaggia e per ottenere look da mare dal tocco boho chic, da sfoggiare a qualche party intorno a un falò, in pieno stile telefilm americano, insomma!

Foto Getty Images | Pietro S. D’Aprano

I costumi da bagno crochet piacciono soprattutto alle più giovani, sia in colori neutri come il beige, il panna o il bianco (perfetti per mettere in risalto l’abbronzatura estiva), sia in sfumature più sature come il fucsia, il giallo o l’azzurro.

Un esempio? Il due pezzi triangolo e culotte crochet firmato Valentino.

Foto Valentino

Tendenza crochet: accessori e calzature

Per completare i propri look crochet, infine, non si può rinunciare agli accessori.

Foto Getty Images | Pietro S. D’Aprano

Tra gli elementi realizzati all’uncinetto più amati dalle fashion addicted vi sono sicuramente le borse e i cappellini da pescatore, anche noti come bucket hat. Sia che si tratti di modelli più eleganti come la Fendi Baguette intrecciata, sia che si tratti di borse più casual come le shopper in stile busta della spesa, le borsette crochet popolano il mondo dello streetstyle fashion.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Foto Getty Images | Pietro S. D’Aprano

I cappelli, invece, ci permettono di osare con gli intrecci e coi colori, ad esempio il giallo, il blu elettrico, il verde e via dicendo.

Foto Getty Images | Pietro S. D’Aprano

Photo Getty Images | Kirstin Sinclair

Per quanto riguarda le calzature, le scarpe intrecciate, tassativamente in versione flat e preferibilmente a pantofola, saranno la scelta migliore che potrete fare se avete voglia di cavalcare l’onda della tendenza crochet. I modelli in rafia di Gucci o Valentino, ad esempio, si alternano alle classiche espadrillas, che già da qualche anno spopolano tra le tendenze calzature primaverili ed estive.