Tendenza barbiecore: copiamo l’armadio a Barbie

Margot Robbie e Ryan Gosling stanno lavorando alle riprese dell’action movie di Barbie e nel frattempo noi fashion addicted che facciamo? Ovvio: copiamo il look alla bionda più famosa di tutti i tempi ispirandoci alla tendenza barbiecore. Barbiecore non significa altro che questo, infatti: l’estetica che prende ispirazione dal mondo di Barbie, fatto di colori neon, completini sportivi in sfumature fluo; ma anche mini abiti dal gusto naive e colori pastello. In poche parole: l’apoteosi e la sintesi di tutte le tendenze moda più cool del momento!

Foto Instagram | @cinemasolace

Tre capi da avere per sfruttare il barbiecore

Per incanalare al meglio le Barbie vibes servono i capi di abbigliamento e gli accessori giusti. E inoltre bisogna tenere presente un obiettivo ben preciso: i look da Barbie devono essere femminili e colorati. La buona notizia, inoltre, è che è molto difficile sfociare nel too much. I look barbiecore possono e devono essere esagerati!

Voglia di un look semplice e allo stesso unico e degno di Barbie? La nostra scelta è ricaduta sulla tuta in denim Pull&Bear, dal gusto un po’ country e facile da abbinare con accessori e calzature da Barbie coloratissimi!

Foto Pull&Bear

Alle scarpe bisogna prestare massima attenzione: per fortuna tra i tantissimi sandali di tendenza per l’estate ce ne sono alcuni che farebbero letteralmente impazzire anche Barbie in persona! Un esempio: i sandali fucsia con lacci da avvolgere attorno a gambe e caviglie in stile anni ’00 proposti da Zuiki!

Foto Zuiki

Come coronare il look tendenza barbiecore se non con un cappello estivo in vero stile Barbie? Dai cappelli di paglia ai bucket hat all’uncinetto le scelte sono numerose durante questa stagione calda. Forse tra le tendenze non troveremo un cappello da vera cowgirl come Barbie, ma una buona alternativa potrebbe essere un cappello a tesa larga o una visiera dall’aspetto ultra plasticoso.

Foto H&M

Proprio come recita l’indimenticabile canzone Barbie Girl: life in plastic, it’s fantastic!