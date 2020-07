Cappelli estivi: per un’estate all’insegna dello stile non possiamo rinunciare agli accessori e in particolare ai cappelli. Perché proprio loro? Perché stanno spopolando ovunque: che si tratti di cappelli eleganti o sportivi, di paglia o di stoffa, visiere o bucket hat, i famosi cappelli da pescatore, gli accessori per la testa sono la tendenza più in della stagione calda.

Continua a leggere

Scopri la collezione estiva H&M! Tutta da gustare

Continua a leggere

Foto H&M

Li abbiamo visti sulle passerelle dei brand di lusso e adesso possiamo trovarli ovunque grazie alle proposte coloratissime e variegate dei brand di fast fashion. Diamo un’occhiata ai modelli must have, ce n’è per tutti i gusti!

Continua a leggere

Etro | Yoox

Cappelli estivi eleganti: visiere e tese larghe

Patrizia Pepe | Zalando

Non c’è niente di più raffinato di un cappello a tesa larga. Sarà che siamo abituate a vederli nei film d’epoca, addosso alle intramontabili dive del cinema anni ’50, ma i cappelli a tesa larga conferiscono un’aura di eleganza inarrivabile.

Continua a leggere

Continua a leggere

Jacquemus | Luisaviaroma

La paglia è il materiale prediletto per l’estate, leggera, traspirante e protettiva dal troppo calore dei raggi solari.

Continua a leggere

Continua a leggere

Leggi anche: cappelli di paglia, i più belli per l’estate

MARGHERITA X CAMBIAGHI X OAFRICA | Yoox

Dai classici panama alle pagliette squadrate da gondoliere, dai modelli intagliati e sfrangiati intrecciati a mano dal gusto esotico a quelli all’inglese svasati, dai rigidi ai semirigidi la scelta quest’anno è infinita.

Continua a leggere

Continua a leggere

Foto H&M

Sarà che sono tornati di moda! Per un look da celebrity in yacht potete osare un cappello a tesa extralarge, sfruttandolo per farvi ombra e coprire il viso, conferendovi così un’aura di accattivante mistero!

Zara

Se non vi piacciono gli accessori troppo ingombranti ma non volete rinunciare alla comodità di una schermatura dalla luce solare optate per una visiera, con elastico o regolabile, in stoffa rigida o paglia.

Asos

Potrete comodamente indossarne una anche stando sdraiate e non avrete problemi a trovarne una che possa piacervi.

Continua a leggere

Asos

Cappelli estivi sportivi: bucket hat e cappellini con visiera

Polo Ralph Lauren | Zalando

Per le più giovani o per le amanti di un look più sportivo i modelli a secchiello e i cappellini con visiera sono la scelta giusta.

Questi cappellini sono perfetti con un paio di jeans! Scopri il modo migliore per abbinarli

Missoni | Luisaviaroma

Il cappello da pescatore, negli ambienti fashion ormai noto come bucket hat, piace soprattutto in Estremo Oriente ma ormai anche in Occidente è più che sdoganato.

Dolce & Gabbana | Yoox

È perfetto per look street style, da abbinare a tute in colori pastello e sneakers super glamour ad esempio.

Foto H&M

E che dire dei cappellini con la visiera? Gli anni ’90 stanno tornando e lo si vede anche da questo, adatti sia a donne che uomini, scuri o colorati, con o senza scritte, in fantasie particolari o monocromo conferiscono un tocco di stile urban da completare con bigliotteria e t-shirt in coordinato!

Zara

Zara

Scopri anche la collezione estate Mango!