Rosso scarlatto, colore dell’autunno: come si indossa

La moda di stagione è esplosiva, lo confermano le tendenze autunno inverno che vedono come colore predominante il rosso scarlatto! Passione, amore, stile e chi più ne ha più ne metta: la tonalità che ci fa impazzire è vibrante e super glamour. Dagli abiti eleganti allo streetwear, dalle borse ai gioielli tutto si tinge di rosso e i look diventano subito indimenticabili.

Vediamo allora come abbinare al meglio questa nuance grintosa e tutti i segreti per renderla la vera protagonista dei nostri outfit.

Red Passion: il rosso scarlatto è il colore che ci fa perdere la testa

L’imperativo è solo uno: nessuna paura di osare! I look da copiare questo autunno-inverno vedono il rosso scarlatto dominare su tutti gli altri colori. Che sia un accessorio soltanto a spiccare o se, al contrario, ci sentiamo abbastanza sicure e “sfacciate” da puntare sul color block, di sicuro non possiamo rinunciare a qualcosa di rosso.

Foto Mango | tendenza rosso scarlatto

Per mixare le tendenze di stagione non c’è niente di meglio che osare con un completo in tweed rosso scarlatto come quello proposto da Mango e puntare tutto sulla minigonna, capo iconico e senza tempo. Da abbinare a mocassini con plateau e occhiali senza montatura.

Foto Gucci | tendenza rosso scarlatto

La collaborazione Adidas x Gucci è tutto quello che ci serve questo autunno per rendere speciali i nostri outfit rosso fuoco! Come non innamorarsi dell’abito in jersey rosso con le tradizionali righe bianche laterali e uno scollo profondissimo? Lo stile urban chic incontra gli accessori Gucci come le sue borse autunno inverno che sono già un must.

Foto Loewe | tendenza rosso scarlatto

Per tutte le donne che si sentono frizzanti e vogliono esprimere tutta la loro esplosività con look clamorosi sulle tinte del rosso, ecco che Loewe tira fuori dal cappello la sua carta vincente. Una felpa oversize a collo alto resa semplicemente indimenticabile grazie alla stampa a bocca tono su tono: da abbinare a pantaloni in pelle e sneakers!