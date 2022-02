Vestiamoci di stile: le nuove giacche di tendenza della primavera-estate 2022

Ed ecco che, piano piano, si direbbe avvicinarsi quel periodo di tempo che da un paio d’anni a questa parte abbiamo dovuto ahimè prontamente skippare, per motivi di forza maggiore si intende, è ovvio: è giunto il momento di riesumare la schiera di povere giacche confinate negli armadi da fin troppo ormai, mostrando loro finalmente la luce.

Moda permettendo chiaramente, in quanto potrebbe verificarsi l’incresciosa situazione del trovarsi di fronte un guardaroba a questo punto quasi obsoleto, bisognoso di essere rinfrescato. Come fare? Ovviamente appellandosi alle tendenze giacche primavera-estate 2022, semplice. Tendenze che sono già state ampiamente espresse sulle passerelle d’alta moda, variegate ma soprattutto variopinte, bisogna ammettere, da cui sono già stati da noi abbondantemente individuati almeno 5 capi da avere assolutamente per la primavera.

Tagli sartoriali, modelli basic, volumi over, bomber smanicati, trench e giacche in pelle o denim, tutti uniti dal comune denominatore di nuance vibranti a contrasto tra loro oppure di quelle calde del marrone. Toni, questi, che in realtà non costituiscono altro che una gradita riconferma, dal momento in cui hanno totalmente spadroneggiato nonché caratterizzato il corso dell’intero inverno.

Ecco quindi, con il rigore che ci contraddistingue, pronta la selezione dei pezzi forti in fatto di tendenze capispalla per la prossima primavera, che, siamo sicuri, renderanno soddisfatto davvero chiunque! Pronta a rinnovare il guardaroba?

Tra modelli classici e tradizionali e nuove proposte di stile, addentriamoci ora in un “viaggio fashion” attraverso le tendenze della bella stagione 2022: è tempo di arricchire gli outfit con i capispalla più cool del momento, non te li puoi perdere!

Blazer, la riconferma che aspettavi

Non potevamo che far aprire le danze ad una grande conferma -che tutti attendevamo con trepidazione, la sincerità prima di tutto- che l’ha fatta da padrone a partire già dalla scorsa primavera senza abbandonarci mai, non che effettivamente tale capo negli anni sia mai sparito del tutto, bisogna precisare.

Pare infatti che gli outfit si vedranno ancora una volta, e per l’intera stagione calda, adorni di stilosi blazer primaverili: in vitaminiche tinte unite, nelle nuance golose dei marroni cioccolato e caramello, pattern geometrici e futuristici, floreali, in satin, ecopelle, resi preziosi da applicazioni gioiello, piume, frange, con cintura, a doppiopetto, sciancrati, cropped o oversize e dal taglio androgino, insomma, quando parlavamo di variegature non era assolutamente fatto a caso.

Il particolare modello soprastante è di Zara, in un bellissimo rosa shocking e dal taglio a mantella super chic. La sua lunghezza permette di utilizzare il blazer come un normale capospalla oppure, perché no, come mini abito.

Come abbinare il blazer? In fin dei conti, il blazer è come il nero, sta bene su tutto: è un capo che gode di una versatilità importante, capace di rendere subito ricercato il più anonimo degli outfit e conferendo al contempo una certa allure a chi lo indossa, come fosse un’istantanea iniezione di autostima in formato sartoriale, per intenderci.

Pensiamo ad esempio ad un classico look jeans e t-shirt, oppure gonna -e se quella in questione è una delle gonne must-have della primavera ancora meglio- e camicia: basta un blazer poggiato sulle spalle ed il gioco sarà fatto, il tutto risulterà inevitabilmente ben più elegante di personalità.

Biker Jacket per anime rock

Parliamo ora di un classico intramontabile: ancora una volta il chiodo di pelle -meglio, ovviamente, se ecopelle- si posiziona tra i primi posti in fatto di tendenze capispalla di stagione, a soddisfare gli animi ribelli attribuendo quel pizzico di rock che non guasta ai vari look.

Quello in foto è, ancora una volta, di Zara, in un classico nero con dettagli argento e cintura annessa: l’esempio perfetto di quel capo must-have, che ognuno possiede nell’armadio di almeno un colore, adatto però a diverse occasioni e, soprattutto, senza tempo.

Popolarissima anche la biker jacket in suede, in pieno stile country, magari da indossare in gombo a dei boots texani, per non farsi mancare nulla. Che il capospalla sia in ecopelle oppure scamosciato sarà da sfoggiare con grande carattere nelle sue versioni più originali, abbellite con borchie, strass, frange e dettagli preziosi, customizzate e nel taglio classico, over o nell’ alternativa ultra fashion in misura cropped.

Non c’è cosa più facile, poi, che abbinare la giacca di pelle: proprio come per il caso del blazer, anch’esso rappresenta un vero capo jolly, capace di personalizzare un outfit con davvero il minimo, si direbbe nullo, sforzo. Adatta sia di giorno che di sera la biker jacket sarà eterna e fida compagna dei più disparati look, almeno fino a che gelo non li separi.

Giacche in Denim: un iconico passepartout

Procediamo lungo il viale degli evergreen: pare perciò più che doveroso citare la giacca in denim, grande, grandissima alleata dei tanti outfit primaverili ma anche delle fresche nottate estive.

Quella in foto è di Mango, in jeans chiaro e modello un po’ corto, oversize. Dettaglio decisamente non trascurabile la stampa animalier che la distingue.

Non saranno certo le giacche in denim della primavera 2022 a rimanere indifferenti a dettagli di vario tipo e customizzazioni: il capospalla casual passepartout per eccellenza cederà infatti anch’esso al fascino di decori, stampe, strass, frange e bottoni gioiello, leitmotiv della moda degli ultimi tempi.

Qualche consiglio pratico su come abbinare la giacca in denim? Potresti dare un fugace sguardo al nostro test a riguardo, ad esempio.

Smanicati Bomber per i più freddolosi

Lo street style dell’imminente primavera- estate 2022 brulicherà di smanicati bomber, per andare incontro a tutti coloro che, freddolosi, necessitano di un attimo in più per prendere le distanze dalle rigide temperature invernali. Un esempio azzeccatissimo ce lo offre Zara, con un per niente anonimo bomber cropped in un energico verde fluo, la scelta ottimale per chi desidera non passare inosservato.

Perciò via libera a smanicati bomber, voluminosi ed eccessivi, a smanicati utility accessoriati di tasche -paragonabili per comodità e praticità alle giacche leggere e tecniche– e alla loro raffinata versione più elegante, con impunture a vista.

Tanti saranno i bomber smanicati dal finish lucido, dal taglio cropped e dalla calzata XXL, oversize, indossati a contrasto con indumenti più leggeri per dare vita a giochi di volume quando il dress code è quello comfy.

Trench, il tocco classy che ti manca

Ultimo ma non per importanza il capospalla di tendenza più chic di tutti, il trench: se ne vedranno versioni classiche, tinte delle nuance dei marroni quali sabbia, kaki, cammello, cioccolato e caramello o in declinazioni pop dai colori vividissimi e dalla texture vinilica o in pelle, un po’ alla Matrix.

Ecco poco sopra un’elegantissima versione di Mango in un sobrio color kaki, con revers protagonisti e cintura ton sur ton a cingere la vita, disegnando perfettamente la figura.

Insomma, per le strade sarà tutto un susseguirsi delle meravigliose clessidre tracciate sulla silhouette dai trench, eterni se in tonalità classiche ma addirittura ammalianti in rivisitazioni più estrose come nel caso dei finish vinilici di alcuni, abbinati a colori di tendenza iper vivaci e trame animalier.

Contrariamente a ciò che si possa pensare abbinare il trench è cosa ben più semplice: sarà lui a rendere più ricercata una mise casual ed ad aggiungere il tocco finale a look già accurato.

Nel caso tu abbia qualche dubbio a proposito della giusta giacca da abbinare a seconda dell‘outfit, abbiamo qui un test che potrebbe aiutarti!

Bene, ora che ti abbiamo messo in difficoltà vogliamo sapere: quali capospalla di tendenza la prossima primavera acquisterai? E perché proprio tutti?