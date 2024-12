Pasta con sugo di tonno, il primo piatto che amano grandi e bambini

La pasta con sugo di tonno è senza ombra di dubbio il piatto last minute economico che mette d’accordo grandi e bambini. Pochi e semplice ingredienti ti occorreranno per realizzare il condimento che renderà il tuo piatto di pasta a dir poco strepitoso.

Se hai del tonno in scatola al naturale e non sai come utilizzarlo, prova a realizzare questo sugo diverso dal solito pronto in meno di 10 minuti.

Tonno e passata di pomodoro sono ingredienti che sicuramente hai già in dispensa, quindi non ti resta che scegliere il tipo di formato di pasta da cuocere e il gioco è fatto!

Come preparare la pasta con sugo di tonno, ricetta veloce

Ingredienti

360 gr di pasta corta

400 ml di passata di pomodoro

1 spicchio d’aglio

200 gr di tonno in scatola al naturale

1 ciuffo di prezzemolo

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

sale

peperoncino

Procedimento