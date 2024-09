Ho preparato la cena in meno di 15 minuti, prova anche tu le polpette di tonno

Cosa preparo per pranzo? Ecco la ricetta delle polpette di tonno da realizzare con pochi ingredienti e in pochissimi minuti!

Facile e veloce, la ricetta delle polpette di tonno è perfetta per un secondo last minute o per una cena leggera e sfiziosa da servire a tutta la famiglia. Ideali da preparare anche la sera prima, le polpette possono diventare il tuo pranzo al sacco da portare per un gita fuori porta o come pranzo da gustare durante la pausa lavorativa.

Come preparare le polpette di tonno per grandi e bambini

Gusta le polpette accompagnate da un contorno di verdure, una volta provate non potrai più farne a meno. Se vuoi stupire i tuoi bambini con delle polpette che non siano di carne macinata, ecco la ricetta che tutti adoreranno!

Ingredienti

250 gr di tonno sott’olio

2 fette di pancarrè

80 ml di latte

1 uovo

50 gr di parmigiano grattugiato

50 gr di pangrattato

1 ciuffo di prezzemolo

1 pizzico di sale

olio extra vergine di oliva quanto basta

Procedimento

Per poter preparare le polpette di tonno dovrai innanzitutto immergere le fette di pancarrè nel latte. Dopodiché strizzale per bene, sgretolale con la mano e uniscile in una ciotola con l’uovo e il tonno sott’olio sgocciolato in precedenza. Inizia ad amalgamare con l’aiuto di una spatola, poi incorpora il parmigiano grattugiato, il ciuffo di prezzemolo tritato e il pangrattato. Aggiusta di sale. Impasta con le mani, dovrai ottenere un panetto liscio e omogeneo facile da lavorare. Inizia a formare le tue polpettine di tonno, mettile una accanto all’altra su un piatto e lasciale riposare a temperatura ambiente per circa 20 minuti. Metti a riscaldare l’olio extra vergine di oliva in padella, poi aggiungi le polpette di tonno una accanto all’altra e lascia cuocere fino a completa doratura. Ci impiegherai all’incirca 10 minuti. Più le polpette saranno piccole, più cuoceranno con facilità. Quindi mettile su un piatto da portata e porta a tavola le tue polpette di tonno!

Puoi decidere se preparare le polpette di tonno con un altro ingrediente, ad esempio c’è chi le preferisce con le patate sbollentate e chi verdure fresche di stagione. Il tonno è un ingrediente che sta bene con tutto.

Per la cottura al forno dovrai sistemare le polpette su una teglia ricoperta di carta forno e lasciarle cuocere per circa 20 minuti a 170 gradi. Puoi anche preparare un sugo di pomodoro sfizioso in meno di 15 minuti e rendere le tue polpette di tonno ancora più saporite!

Le polpette di tonno, oltre ad essere un secondo piatto, possono diventare un perfetto finger food per un aperitivo fatto in casa.