È fucsia, è maxi e si porta in mille modi diversi: la camicia oversize fucsia di Chiara Ferragni è il capo estivo perfetto, perché fresco, versatile e divertente. L’ha indossato per diversi scatti mentre si trova in vacanza in Sardegna, mostrando alcune possibilità d’uso di un camicione semplice ma molto cool.

La Melody Oversized Shirt del brand americano The Frankie Shop è in cotone organico ed è disponibile in vari colori, ma la versione neon pink è sicuramente la più vitaminica e divertente.

Chiara la porta infilata in un paio di short in denim, per un look di ispirazione un po’ anni ’80: un altro modo interessante di indossarla è legarla con un fiocco proprio sopra alla chiusura dei pantaloni, per un effetto crop.

Grazie alla tinta unita della camicia, l’influencer può poi permettersi di esagerare con gli accessori, dalla maxi borsa in tessuto Dior agli immancabili braccialettini colorati di plastica, super di tendenza.

Anche portata fuori dai pantaloncini è assolutamente easy-chic: abbinandola a un sotto semplice e neutro, può risaltare come protagonista assoluta del look, che grazie al colore deciso, è ancora più scenografico.

Essendo in tessuto naturale, poi, è assolutamente leggera e soprattutto fresca, perfetta per essere indossata anche in ufficio e/o in città.

Grazie al taglio generoso e alla lunghezza maxi, Chiara Ferragni ha trasformato questa camicia oversize fucsia in un copricostume dal sapore ricercato.

In spiaggia, anche gli abbinamenti più arditi sono concessi: colori brillanti anche opposti, trovano nel look da mare la loro dimensione coerente. Lei sceglie un costume celeste in puro stile mermaidcore ed è semplicemente divina: l’estate è il momento perfetto per uscire dalla propria confort zone e provare accostamenti di nuance inaspettati.